Évolution favorable des conditions météorologiques à Mayotte

Les activités nautiques, aquatiques, plaisance, de pêche, de loisirs et de baignade restent interdites jusqu’à 17h.

Recommandations : La situation dans l’archipel est très évolutive ces derniers et prochains jours, aussi tenez-vous au courant de l’évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias et restez prudent si vous circulez à pied, en bord de mer, sur la route et dans les terres.