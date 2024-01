Les Nuits de la lecture reviennent dans les Outre-mer

L’écrivaine et philosophe Claire Marin et le chorégraphe Angelin Preljocaj seront les parrains de cette 8e édition. Elle s’articulera autour du thème du corps pour faire écho aux Jeux Olympiques.

Ce grand rendez-vous culturel de la rentrée est l’occasion de proposer des rencontres et des animations en bibliothèques, en librairies, mais aussi dans des écoles, des théâtres, des musées, des lieux culturels et artistiques, … afin de réaffirmer la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous.

A Mayotte, la Ville de Chirongui participera à cet événement vendredi 19 janvier, à partir de 16h à la médiathèque de la commune.

Infos : 06.39.71.90.91