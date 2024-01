Cyclone Belal : Le calme après la tempête

Dans un communiqué publié ce mardi, la préfecture de La Réunion indique que :

« Le cyclone BELAL est désormais à plus de 255 km/h au Sud-Est de La Réunion. Il ne représente plus une menace pour notre territoire. Les conditions météorologiques s’améliorent ce mardi, même s’il faut garder une certaine prudence, avec des rafales de vent possibles jusqu’à 80 km/h dans les Hauts et 70 km/h sur le littoral.

Pour permettre la levée de l’alerte rouge, et donc la sortie du confinement, les travaux de remise en état des routes ont débuté dès hier et se sont poursuivis ce mardi matin, avec l’appui des sapeurs-pompiers et des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) qui renforcent les gestionnaires de voiries (Région, Département et communes).

Comme annoncé par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, près de 130 pompiers, 10 gendarmes et 15 agents EDF et ENEDIS arriveront en renfort dès ce mardi après-midi de Mayotte et de l’Hexagone. Reprise de la vie économique, mais télétravail conseillé dès lors qu’il est possible. Réouverture des écoles, comme prévu, à la rentrée de lundi Sentiers de randonnée et routes forestières interdits d’accès, le temps de faire les reconnaissances nécessaires ».