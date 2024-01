Planning des tours d’eau : Semaine du 08 au 14 janvier 2024

C’est un cadeau empoisonné qu’ont reçu les habitants de la baie de Bouéni. Depuis le 24 décembre et jusqu’au 6 janvier inclus, la baignade, la pêche et la consommation de poissons et de crustacés sont désormais interdites dans le sud de l’île (communes de Sada, Chirongui, Bouéni, Kani-Kéli et Bandrélé) en raison de la présence de cyanobactéries