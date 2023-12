Santé – Hauts les coeurs !

« Ma valve, mon coeur ! », c’est le titre de cet événement animé par le service de cardiologie du Centre hospitalier de Mayotte (CHM), mardi 12 et mercredi 13 décembre. L’objectif est de réunir tous les patients qui ont été opérés pour des maladies valvulaires graves « afin qu’ils puissent parler du traumatisme de leur opération, pour qu’on puisse leur expliquer ce qu’est cette maladie, qu’ils sachent reconnaître d’éventuels signes de gravité, comment se comporter, comment aller aux urgences, comment refaire du sport (…) » nous l’explique Marion Angué, cardiologue au CHM.

Deux journées sous forme d’ateliers et de groupes de parole

Ces journées s’organisent sous la forme de micro-ateliers pour avoir des informations sur les maladies des valves cardiaques, sensibiliser à la santé bucco-dentaire, réaliser des démonstrations sportives pour montrer aux patients les exercices à faire dans le cadre de leur reprise d’activité physique, mais aussi des groupes de parole permettant d’aborder de nombreux sujets dans la vie post-opération. Les patients opérés et leurs familles ont été invités à participer à ces ateliers par petits groupes. Certains patients ont bénéficié d’une échographie en amont pour se faire expliquer leur situation médicale et mieux appréhender leur guérison. Ce mardi 12 décembre, 120 patients étaient attendus.

« Le but est d’expliquer aux patients qui ont eu une chirurgie valvulaire, pourquoi cette opération était nécessaire, quelles sont les précautions à prendre, les signes d’alerte à surveiller et leur donner des conseils pour leur suite de leur prise en charge à la maison ou comment prendre leur traitement », témoigne un aide-soignant.

Pour ces patients, l’enjeu est aussi de retrouver une mobilité dans leur vie quotidienne. Cela passe par des exercices physiques réalisés sur tapis ou simplement assis sur une chaise, ou en utilisant des ballons, pour que les patients puissent les refaire seuls à la maison ou en famille. Ceux qui le souhaiteraient peuvent aussi s’inscrire à des groupes d’activités sportives, animés par des associations.

Pour reprendre les mots d’une infirmière, il s’agit d’un rendez-vous « médical et para-médical ludique » adapté aux nombreuses phases de la maladie post-opératoires.

La force du collectif pour préparer l’après

Mais c’est surtout en raison du départ de la seule cardiologue à temps plein du CHM que les soignants du service de cardiologie ont tenu à organiser ces deux journées d’accompagnement pour leurs patients. Alors que les effectifs du CHM sont en grande tension, un aide-soignant confie : « On se devait d’organiser ces journées, pour nos patients, pour leur montrer que jusqu’au bout, malgré le départ de notre médecin, nous leur donnons des clés pour leur santé, leur avenir. »

Après 8 ans à Mayotte dont 4 années à s’investir pour le service de cardiologie du CHM, le Dr. Angué nous confie : « Depuis plusieurs mois, je suis la seule cardiologue à temps plein de l’hôpital ». Elle évoque « des tensions internes à l’hôpital » qui impacteraient sa santé : « malgré mon amour pour l’île de Mayotte et ses habitants, je suis en totale saturation physique et psychologique, je m’en vais pour sauver ma peau. »

A notre question « Est-ce que son départ aboutira à la dissolution du service de consultations de cardiologie du CHM? », le Dr Angué « ne l’espère pas » mais précise qu’à sa connaissance « aucune discussion n’a été engagée par la direction de l’hôpital à ce sujet ».

L’enjeu majeur de ces journées « Ma valve, mon coeur! » consiste ainsi à donner des clés aux patients pour la suite de leur prise en charge, et des informations aux médecins généralistes de l’île, qui devront prendre en charge des patients avec des pathologies cardiovasculaires.

En effet, ce sont surtout les médecins généralistes qui vont « se retrouver à gérer les problèmes cardiologiques des patients » avoue le Dr. Angué. C’est la raison pour laquelle le service de cardiologie du CHM a travaillé à la construction de protocoles à destination des patients et des soignants, disponibles sur le site internet. Qui renvoie à une chaîne Youtube dont les films sont disponibles en français et en shimaoré. Un groupe Facebook sera également créé pour que « les patients de Mayotte opérés suite à une maladie valvaire grave, puissent échanger entre eux, et s’épauler, entre eux mais aussi en faisant du lien avec leurs familles », explique la cardiologue.

Une liste de patients opérés a également été établie et sera transmise aux futurs médecins cardiologues, qui viendraient éventuellement en renfort à Mayotte depuis la Clinique Sainte-Clotilde à La Réunion, d’autres établissements ou du secteur libéral, mais aussi à destination des médecins généralistes de Mayotte, qui prendront en charge ces patients, notamment pour le renouvellement de leurs ordonnances.

Malgré les difficultés de travail, ces soignants ont consacré 2 jours de leur temps à leurs patients. Quand bien souvent en cas de saturation professionnelle, on aurait tendance à partir vite et tête baissée, le Dr Angué part, comme elle est arrivée il y a 8 ans, toujours autant investie et engagée pour ses patients !

Mathilde Hangard