INSEE – A Mayotte, 7 % des plus de 60 ans ne sont plus autonomes

En 2021, selon l’Insee Mayotte, l’île aux parfums comptabilisait 7 % des seniors âgés de 60 ans ou plus qui étaient en perte d’autonomie, soit 1.000 personnes. Les séniors mahorais sont bien plus jeunes que dans l’Hexagone (68 ans en moyenne, contre 72 ans pour les seniors vivant à leur domicile). Ainsi, début 2023, seule 4 % de la population mahoraise est âgée de 60 ans ou plus, soit 13.000 personnes, contre 27 % en France métropolitaine. Par ailleurs à Mayotte, 38 % des seniors, soit 5.000 personnes, sont concernés par au moins une ou plusieurs limitations fonctionnelles. C’est bien plus fréquent que dans l’Hexagone, où 23 % des seniors vivant à domicile sont dans ce cas.

Comme le souligne l’Insee, cette part augmente fortement avec l’âge, notamment entre 60 et 74 ans. Aussi, 32 % des seniors vivant à Mayotte déclarent au moins un problème fonctionnel contre 63 % des 75 ans ou plus. Les femmes sont davantage concernées (45 % contre 31 % des hommes), notamment parce qu’elles sont deux fois plus touchées par l’obésité.

En outre, dans le 101e Département français, 15 % d’entre eux déclarent être fortement limités dans leurs activités quotidiennes pour une raison de santé depuis au moins six mois. Cette part atteint 65 % parmi ceux souffrant d’une perte d’autonomie (limitation physique, sensorielle ou cognitive). Toutefois, 24 % des seniors ne déclarent aucun problème fonctionnel mais s’estiment concernés par une restriction d’activité dans leurs activités quotidiennes pour une raison de santé.

Concernant l’aide de l’entourage vis-à-vis de ces personnes en perte d’autonomie, elle est plus présente à Mayotte qu’ailleurs. Ainsi, les seniors qui reçoivent une aide de leur entourage s’élève à 97 % contre 91 % dans l’Hexagone. Même lorsqu’ils ne sont pas en perte d’autonomie, les seniors vivant sur l’île au lagon bénéficient plus souvent d’une aide. Ainsi, 23 % de l’ensemble des personnes de 60 ans ou plus y reçoivent une aide contre 17 % dans l’Hexagone. On remarque que la solidarité intergénérationnelle est plus forte qu’ailleurs car les seniors vivent très souvent en famille.

Pourtant, comme le précise l’Insee, à Mayotte, les seniors sont davantage touchés par des difficultés fonctionnelles et pourraient donc prétendre plus souvent à des aides. Mais l’offre médico-sociale reste très insuffisante au regard des besoins de la population. C’est notamment le cas pour les infirmiers et infirmières avec seulement 289 de ces personnels de santé pour 100.000 habitants, soit une densité quatre fois inférieure à celle dans l’Hexagone.

Enfin, l’Insee souligne que les difficultés rencontrées pour réaliser des démarches administratives sont aussi plus importantes qu’ailleurs du fait d’une population moins diplômée et un taux d’illettrisme élevé.