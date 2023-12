Vous voulez changer de branche professionnelle, créer votre entreprise, reprendre une activité, vous former ? L’accompagnement “Mon Conseil en évolution professionnelle ” (CEP) offre un appui à ceux qui souhaitent prendre du recul sur leur situation, être accompagnés dans leurs projets professionnels ou être orientés vers les dispositifs et formations appropriés, hors agents du secteur public.

A compter de janvier 2024, le service public « Mon Conseil en évolution Professionnelle » sera déployé à Mayotte sous l’entité « Avenir Actifs ».

Mis en place au niveau national en 2020, France compétence précise que « 92% des bénéficiaires se déclarent satisfaits du service et une grande majorité soulignent son utilité à de nombreux égards. »

Pour y accéder, se connecter sur le site. Il sera enrichi, à partir de janvier 2024, avec des pages et des espaces web dédiés exclusivement aux opérateurs « Avenirs Actifs » pour les salariés et les travailleurs indépendants. L’ensemble des candidats intéressés pour bénéficier d’un Conseil en Evolution Professionnelle peut dès à présent contacter la plateforme nationale (jusqu’au 31 décembre 2023) au 09 72 01 02 03 ou au standard au 0269 61 00 20 pour obtenir un rendez-vous.

France compétences indique que RETRAVAILLER EGP a été sélectionné pour poursuivre le déploiement du marché Mon Conseil en Évolution Professionnelle à Mayotte pour une période de quatre ans, à partir de janvier 2024.

A ceux qui se demandent quelle est la différence avec le service Transition Pro, sachez que ce dernier est en charge du financement des formations de transitions professionnelle (PTP) et de la validation des projets de démission-reconversion/création, alors que le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP) est un service public d’accompagnement gratuit et personnalisé des salariés dans leur évolution professionnelle (valorisation et développement des compétences, évolution interne/externe, reconversion, création d’entreprise, démission, etc.).