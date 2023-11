Fête de la Science : Les étudiants du CUFR de Dembéni mobilisés

Pas moins de neuf ateliers étaient proposés à des collégiens, des lycéens mais aussi à des élèves de primaire. Il y avait par exemple les ateliers « Je m’hydrate, je m’alimente », « Nos amis les microbes », « Compléments alimentaires » ou bien encore « Sport et société ». Tous étaient animés par des étudiants du CUFR et futurs enseignants qui ont choisi les ateliers en fonction du thème : « Sport et santé ».

« Ce sont des étudiants qui sont soit en licence et qui vont prochainement passer le concours pour devenir enseignant, soit en master 1 et qui l’ont déjà. Ils se destinent ainsi à devenir enseignants en primaire ou dans le secondaire, indique Colette Guillon, responsable pédagogique du master MEEF 2nd degré (Métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation) et de l’alternance intégrative. Ils ont tout organisé avec leurs professeurs en ce qui concerne le choix des ateliers, les animations, ainsi que l’accueil des élèves ».

Aussi au sein de l’atelier « Sport et santé », par exemple, il était bien mentionné qu’il est important de s’alimenter et de bien manger. « Il ne faut pas négliger son corps et répondre à ses besoins lorsqu’il est sollicité afin de lui fournir l’énergie et éviter la fatigue, insiste l’étudiant face à un jeune public attentif. La pratique du sport permet également d’améliorer son état de santé. Tout le monde peut faire du sport quel que soit son âge, son sexe ou sa condition physique », ajoute-t-il.

Un entrainement grandeur nature au métier d’enseignant

Aussi parmi les étudiants, plusieurs se sont aperçus qu’ils avaient un vocabulaire spécifique, pas forcément adapté à leur public. « On se rend compte que certains jeunes élèves ne comprennent pas ce que l’on dit… Nous devons ainsi trouver d’autres mots ou d’autres moyens afin de leur faire comprendre certaines expériences. Cela nous entraine lorsque nous serons seuls devant une classe », analyse un étudiant en master1.

En effet, les étudiants en master MEEF ont déjà un pied dans l’enseignement puisqu’ils sont régulièrement devant des élèves sous forme d’alternance. En première année de master, ils ont trois stages d’observation durant l’année, à savoir un en primaire, un au collège et un dernier au lycée. Ils sont par ailleurs deux jours par semaine dans une classe avec un enseignant titulaire qui est leur tuteur. En master2, ils sont responsables d’une classe à mi-temps, seuls face aux élèves mais ont des échanges réguliers avec leur tuteur.

Cette journée consacrée à la Fête de la Science, au sein du CUFR, aura non seulement permis à de jeunes élèves de toute l’île de découvrir et d’apprendre de nombreuses choses scientifiques, mais aussi d’être sensibilisés à la pratique du sport, essentielle pour rester en bonne santé. En outre, elle aura été l’occasion pour les futurs enseignants de Mayotte de se familiariser avec leurs potentiels élèves en adaptant leur apprentissage.

