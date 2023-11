Les sénateurs mahorais déçus du refus de circulation des étrangers mineurs hors Mayotte

Lu par le sénateur Saïd Omar Oili dans le cadre des débats sur la loi Immigration et intégration de G. Darmanin, l’amendement 27 rédigé par son collègue Thani MOhamed Soilihies proposaient de supprimer la restriction de circulation concernant les mineurs étrangers admis au séjour à Mayotte.

Les parlementaires mahorais ont rappelé la situation d’un territoire qui n’arrive plus à gérer le défi migratoire : « Nous vivons des conditions insupportables, avec la prolifération des bidonvilles, la saturation des services publics, des dégradations de l’environnement et du lagon, etc. » Il a fait part de mon expérience de maire, « j’ai construit chaque année des écoles, mais j’avais 500 enfants de 3 ans sur des listes d’attente pour être scolarisés. Nous sommes au bout du rouleau, il faut trouver une solution ».

L’amendement n’a pas été retenu par le Sénat, « à quelques voix prés (…) notamment avec les votes négatifs des groupes LR et centriste du Sénat », rapportent les deux sénateurs RDPI, image de la vision tronquée que Paris a du territoire qui craint toujours un appel d’air, alors qu’il est déjà permanent.