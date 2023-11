« Trace Talent Sud Mayotte » débarque sur vos écrans

« Trace Talent Sud Mayotte » s’inscrit dans un projet global et à long terme pour favoriser des actions structurantes en faveur de l’information, de la formation et de l’emploi des métiers de la musique, du numérique et de l’audiovisuel à destination des jeunes.

Aussi en mai dernier, 14 jeunes du sud de l’ile, âgés de 18 à 30 ans, ont été sélectionnés pour découvrir quatre métiers de l’audiovisuel : Réalisateur et réalisatrice ; Directeur et directrice Artistique et de Production ; Monteur et monteuse.

Les talents ont ensuite été répartis en trois équipes avec 15 jours pour réaliser un clip scénarisé sur un titre exclusif de deux artistes émergentes du Sud de Mayotte : Maliza et Mory’s. Au cours des différents ateliers et journées d’incubation, les candidats ont pu acquérir des connaissances et des compétences clés représentant un réel tremplin pour tous les jeunes qui veulent réussir dans la musique et l’audiovisuel. A l’issue de cette expérience les candidats ont pu bénéficier de mises en relations avec des professionnels et un accompagnement des équipes de Trace pour booster leur carrière.

Vous pourrez voir le programme « Dans les coulisses de Trace Talent Sud Mayotte » le mercredi 8 novembre à 21h et le vendredi 10 novembre à 19h sur Trace Vanilla.