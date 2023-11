Les prestataires nautiques rassurés après avoir été reçus en préfecture

Ils sont entourés d’eau, mais elle n’est pas potable et ne permet pas d’entretenir leur matériel. Les prestataires du lagon s’étaient constitués en collectif mi-octobre, ayant subi eux aussi la triple crise : pénurie d’eau, inflation et augmentation des prix des carburants. « En fonction des prestataires, les pertes de chiffre d’affaires vont de 30 à 60% par rapport à l’année dernière », avaient-ils déploré. S’étaient fédérés, Naut’île, Cetamayotte, Lagon Aventures, Mayotte découverte, Mayotte Explo, Sea blue Safari, Maitai Croisières, Cocoboat, Planète Bleue, rejoints depuis par les prestataires de plongée représentés par Happy Divers d’Antoine Tordeur.

Ils ont été reçus en préfecture au service du SGAR, où Alexandre Ruf leur a présenté les différents dispositifs mis en place par l’Etat. Une compensation des coûts fixes a en effet été annoncée et sera mise en place mi-novembre. Une aide de 15% du chiffre d’affaires 2022 est prévue pour le secteur des sports et loisires notamment, plafonnée à 4.000 euros, sur les 3 mois de crise, avec un possible prolongement en fonction de la conjoncture.

Si aucun mécanisme d’exonération de charges n’est prévu, d’autres possibilités sont offertes, « des facilités de recouvrement sont proposée, jusqu’à une suspension des recouvrements URSSAF. Par ailleurs, le recours à l’activité partielle est mis en place avec une procédure simplifiée et qui peut être appliquée rétroactivement sur un mois ». Les services de l’Etat, dont la DEETS, se disent disponibles pour accompagner en cas de difficulté de mise en place. Idem en cas de difficulté d’obtention des reports d’échéance, des prêts bonifiés, etc.

Pour compenser l’augmentation des prix des carburants qui touche les prestataires nautiques de plein fouet, une reprise des subventions « comme en septembre et octobre 2022 » est annoncée, mais sur une durée équivalente à celle de la crise. D’autant que les prix à la pompe viennent de perdre en novembre 13 centimes sur l’essence et 2 centimes sur le gazole.

Les deux derniers points concernent d’autres interlocuteurs. Le Conseil départemental où les prestataires vont demander à être reçus sur deux problématiques : la reprise des paiements de la détaxe carburant qui a été suspendue, et son augmentation, « elle est restée à 0,54 euro depuis plusieurs années ». Et Mayotte Plaisance (CCI) pour ce qui est de la demande de suspension de la location de la place au port, « le service n’est pas rendu puisqu’il est interdit de se servir de l’eau douce pour entretenir correctement nos matériels. »

A.P-L.