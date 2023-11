Un nouveau Cons’eau de crise

Le dernier Cons’eau de ce 6 novembre qui chiffre le niveau de notre consommation donne à peu près le même volume que la semaine dernière, 26.500m3. A ceci prés que le niveau des retenues collinaires est encore descendu, 7% de remplissage pour Combani et 6% pour Dzoumogne. Elles atteignent le niveau fatidique où sans aller jusqu’à zéro, ne reste que de la boue.

En face, on peut compter sur les captages en rivières, notamment avec le retour des pluies et les forages. Ces deux sources de production ne pourront donner à elles seules que 20.000m3 par jour quand nous en consommons 7.000 de plus. La pluviométtrie si elle nous permet de tenir jusqu’à la fin novembre nous permettra de récupérer ce différentiel avec la dessalinisation et la mise en oeuvre des forages supplémentaires. « A quelques jours prés, ça va passer ! », avait d’ailleurs glissé le ministre Philippe Vigier.