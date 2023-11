Le jazz fait son festival jusqu’à samedi !

Né en 2002, le Maoré Jazz Festival a su évoluer au cours des années pour devenir maintenant un événement incontournable de la scène culturelle mahoraise. A la fois destiné aux amateurs mais aussi aux initiés, ce festival offre une expérience unique dans l’exploration de la musique Jazz avec des interprètes aux styles variés.

Pour cette édition 2023, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands et proposent durant plusieurs jours de l’innovation et de la créativité grâce à une programmation tournée vers la diversité. En effet, cette nouvelle édition se veut à la fois ouverte sur des artistes extérieurs de renommée et des talents émergents locaux, « dans un savant dosage à l’intérieur duquel les spectacles issus des démarches de création artistique ou de médiation culturelle trouvent aussi une place de choix ».

Le festival a ainsi débuté avec Les Enfants du Jazz en faisant la part belle à 10 jeunes talents (de 9 à 15 ans, 5 filles et 5 garçons) regroupés autour d’un projet artistique avec la création d’un spectacle de musique, dont les acteurs principaux sont des talents en herbe. Ils ont ainsi émerveillé les spectateurs par leur créativité et leur énergie contagieuse.

Depuis mercredi des sonorités et des harmonies envoûtantes ont ainsi rythmé les soirées mahoraises. De chez Cousin à la Croisette en passant par la MJC de Mgombani, le Jardin de la mairie à Labattoir ou encore la MJC de Kani-Kéli, les jazzophiles ont pu profiter et profiteront encore ce soir, à la MJC de Kani-Kéli (ou Le Taxi Brousse à Tsoundzou), de moments chaleureux et conviviaux au rythme d’une musique métissée avec des groupes comme Mad’in voyage (Madagascar) et Maore Jazz Band & Ecoh (Mayotte).

Demain, samedi 4 novembre, pour le dernier jour du festival, les artistes Akoda & Biloute, ainsi que Meddy Gerville se produiront au restaurant La Croisette à Mamoudzou.

Pour les organisateurs, « Le jazz est bien plus qu’une musique, c’est une expérience, une émotion, et une histoire à partager. C’est une célébration de la diversité culturelle et musicale de notre belle île ».

Infos réservations : 06.39.67.70.35