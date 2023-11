RéDiab Ylang 976 se mobilise contre le diabète

Depuis sa création en 1991, la Journée Mondiale du Diabète, organisée chaque 14 novembre, est le symbole d’une mobilisation collective. Son objectif est de mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le prévenir. À Mayotte, à partir de 30 ans, près d’une personne sur six est diabétique, soit deux fois plus que le niveau national, et parmi ces personnes malades, près d’une sur deux l’ignorent !

Pour chaque édition, les associations locales organisent des événements, des rencontres, des conférences, des stands pour diffuser des informations… Ce sont des temps d’échange conviviaux et de sensibilisation à la prévention, pour mieux vivre, mieux manger, bouger plus… Aussi, quatre actions seront organisées par RéDiab Ylang 976 :

– Une Campagne de Dépistage en Pharmacie (Tous les matins du mois de novembre, sauf week-ends) dans les pharmacies participantes.

– Une Visite de l’Exploitation Agricole de Hajangua (Matinée du mardi 14 novembre). Cette initiative vise à sensibiliser les patients diabétiques aux bienfaits de l’alimentation locale pour leur santé.

– Un dépistage en entreprise à Panima (Matinée du mardi 14 novembre).

– Un Village Santé 2023 (Matinée du samedi 18 novembre) dont Miss Excellence Mayotte sera la marraine. L’évènement se tiendra de 8h à 13h, place de la mairie à Labattoir. Au programme : des conseils santé, des sessions sportives, des cadeaux à gagner, et surtout, des dépistages gratuits et anonymes du diabète et de l’hypertension.