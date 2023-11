Reprise de la mobilisation sur l’indexation des salaires ce 2 novembre

La grève illimitée annoncée le 9 octobre dernier n’avait pas attiré grand monde, elle est reconduite dès ce 2 novembre de visite du ministre des Outre-mer.

Le 10 octobre dernier, l’intersyndicale CFE CGC, CFTC, Sgen CFDT, FSU, UNSA, Sud Solidaires, CFDT Solidaires, FO, avait rencontré le recteur, les directeurs de l’ARS et du CHM ainsi que le secrétaire général de la préfecture. Les syndicats ont rappelé « la dureté de vie à Mayotte (insécurité, crise de l’eau, déficience des services publics), le coût de la vie dont celui des liaisons aériennes avec la métropole et le déficit d’attractivité », pour justifier le « réajustement par le haut du taux d’indexation fixé arbitrairement à 1,40 depuis 2017 ». En gros, trouver un biais pour rendre le territoire plus attractif au regard des difficultés qui le marquent au fer rouge et « éviter que trop d’agents quittent Mayotte », avaient martelé les représentants syndicaux de l’Education nationale.

Les syndicats rappellent « la clause de revoyure », « engagement de l’état suite aux conflits de 2013 et 2016 mais jamais appliqué alors que la première série de discussions aurait dû commencer au premier trimestre 2017 ».

Ils indiquent que « le secrétaire général de la préfecture nous a assuré qu’il nous donnerait une réponse avant la fin du mois d’octobre », et doivent rencontrer la conseillère du ministre Philippe Vigier ce jeudi 2 novembre.

Etant donné que cette revendication a majoritairement été portée par les syndicats de l’Education nationale, c’est à 8h30 devant le rectorat que les grévistes sont invités à se mobiliser ce 2 novembre.

A.P-L.