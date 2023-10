La commune de Bandrélé organise une distribution de bouteilles d’eau pour les personnes « fragiles »

En collaboration avec les services de l’État, et de l’UDCCAS, le CCAS de Bandrélé procède actuellement à une distribution de bouteilles d’eau pour les personnes âgées (65 ans minimum), les femmes enceintes (fournir une attestation d’un professionnel médical PMI, CHM, médecins de ville) ; les enfants de 0 à 3 ans/non scolarisés (pièce d’identité /livret de famille / extrait d’acte de naissance/carnet de santé) ; les personnes immunodéprimées (maladie chronique, fournir une attestation d’un professionnel médical du CHM, médecins de ville) ; les personnes en situation de handicap à partir de 80 % (présenter une notification MDPH).

Afin d’en bénéficier, les personnes concernées doivent se faire connaître dès maintenant auprès du CCAS munies d’un Justificatif de domicile : (facture / attestation d’hébergement) et d’une pièce d’identité (CNI/ passeport/ titre de séjour/).

Planning de distribution (semaine du 16 au 22 octobre 2023) :

Distribution le mercredi 18/10/2023 Village Lieu Horaire d’accueil du public Bandrélé CCAS 8h-15h Nyambadao MJC 8h-15h Mtsamoudou MJC 8h-15h Distribution le jeudi 19/10/2023 Village Lieu Horaire d’accueil du public Dapani école ou place mosquée 8h-15h Hamouro Marché couvert 8h-15h Bambo-Est école ou place faré 8h-15h Distribution le samedi 21/10/2023 Village Lieu Horaire d’accueil du public Bandrélé CCAS 7h30-12h Nyambadao MJC 7h30-12h Mtsamoudou MJC 7h30-12h

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, un proche ou un aidant pourra faire les démarches, muni obligatoirement de sa pièce d’identité, celle de la personne concernée ainsi que les justificatifs demandés.

Pour plus de précisions, vous pouvez joindre nos services du lundi au jeudi de 7h 30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30 et le vendredi de 7h00 à 11h30.

Contacts :

Tél : 0269 64 00 68 /0639 28 47 03/0639 21 06 84

Email : ccas@bandrele.yt