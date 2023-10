Les élus entérinent la création d’un office de l’eau

C’est par un hommage à l’ancien maire de Tsingoni et président des LR, son parti, que le président Ben Issa Ousseni a introduit la séance permanente ce lundi. Le communiqué du CD ne dit pas si un même hommage a été rendu à l’instar du national aux deux enseignants Samuel Paty et Dominique Bernard mort sous le coup de terroristes.

Lors d’une interview au JDM le préfet Thierry Suquet invoquait la création en urgence d’un Office de l’eau, sur le champ de la différentiation des types de production en fonction des usages de l’eau. « Aprés cette pénurie, il va falloir s’organiser car on ne peut plus laver les voitures ou arroser les jardins avec de l’eau potable », nous indiquait notamment le préfet.

L’Office départemental de l’eau est commun aux départements d’outre-mer où il joue le rôle de l’Agence de l’eau en métropole. Il est chargé de faciliter les diverses actions d’intérêt commun dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques pour contribuer à la réalisation des objectifs des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Et nous avons vu combien le SDAGE 2022-2027 de Mayotte peine à réaliser ses objectifs. Il existe actuellement un office de l’eau à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane.

Le rapport a été adopté en commission permanente ce lundi 16 octobre.

Les élus ont également voté en faveur de l’adoption et surtout de la mise en œuvre opérationnelle du Schéma d’Entretien et de Restauration des Rivières de Mayotte, afin de protéger durablement la ressource en eau, une des compétences du CD.

Notons qu’un rapport concernait la commission sports, culture et jeunesse, relatif à l’attribution de 250.000 euros de subventions à diverses structures intervenant dans le domaine de la culture et du patrimoine sur l’année 2023. Espérons que cette même commission ait le même regard attentif sur nos relayeurs 4x100m qui se sont déplacés à moindres frais pour remporter le Championnat de France à Blois.

A.P-L.