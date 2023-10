Athlétisme : les relayeurs mahorais champions de France

Vendredi dernier la Conférence Régionale des Sports (CRdS) s’est réunie en séance plénière au sein du rectorat de Mayotte pour la présentation puis pour l’adoption du diagnostic territorial et du projet sportif territorial (PST). Ce dernier a été approuvé et validé à une grande majorité permettant ainsi aux acteurs de l’écosystème sportif de collaborer et de construire la politique sportive des prochaines années.