Ouverture des inscriptions aux Scouts et Guides de France

Le groupe Scouts et Guides de France de Petite-Terre réouvre pour cette nouvelle rentrée scolaire après plusieurs années d’inactivité. Et une journée Portes-ouvertes est prévue ce dimanche 24 septembre de 11h à 15h plage des Badamiers. La nouvelle équipe de bénévoles y accueillera les parents et futurs animatrices et animateurs. Au programme : informations, inscriptions et activités scoutes sur la plage.

Les Scouts et guides de France sont un mouvement d’éducation populaire reconnu par l’Etat. Au service de la jeunesse, il compte 97.000 adhérents dont 25.000 bénévoles dans 850 groupes locaux dont 40 en Outre-Mer. Les groupes Scouts et Guides de France sont composés d’unités, des groupes d’enfants et adolescents réunis selon leur tranche d’âge, des chefs et cheftaines, les animateurs et animatrices bénévoles qui encadrent les équipes de jeunes et enfants et des responsables, des adultes bénévoles qui assurent des missions plus administratives, utiles à la vie du groupe.

Le prix de la cotisation annuelle aux SGDF est de 11€. Chaque groupe demande une participation pour les frais liés aux activités organisées tels que location de lieu , achat de matériel de campisme et pédagogique, nourriture, transport.., soit entre 150 et 200 € /an (hors camp pendant les vacances). Des mécanismes de solidarité peuvent être mis en place si nécessaire.

Toute l’année les activités varient selon les projets choisis par les jeunes : grands jeux, services, ateliers, spectacles, activités de solidarité avec des partenaires associatifs. Entre jeux de piste en pleine nature et cuisine au feu de bois, explorations, services et veillées, l’enfant développera ses talents, s’engagera dans des projets, grandira par la parole donnée et la confiance reçue des autres.

Plus d’informations sur le scoutisme à Mayotte : scoutsguides.mayotte@gmail.com Facebook : Scouts et Guides de France – Mayotte