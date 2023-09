– 20h à Dembéni, auditorium du CUFR : Roses des vents Duo, spectacle de Nawal et Catherine Braslavsky. Nawal , « the voice of Comoros”, grande voix de l’océan Indien, est de retour à Mayotte après plusieurs années d’absence. Elle ne revient pas seule mais avec Catherine Braslavski, pour un duo inspiré et inspirant. Ces deux femmes, chanteuses, compositrices, multi-instrumentistes, mêlent deux univers : Nawal est revenue aux sons de l’archipel des Comores et de l’océan Indien, classiques et soufis, quand Catherine est imprégnée des chants de la Méditerranée, de l’Antiquité au Moyen-Age. C’est ainsi qu’elles nous proposent un chant original où leurs voix se font l’écho l’une de l’autre en un jeu de miroirs où tout peut s’enrichir à l’infini. Ce faisant, elles interrogent notre monde d’aujourd’hui en célébrant le partage, la tolérance, la liberté, l’équilibre du masculin et du féminin, la nature.