Une salle de jeux pour petits et grands aux Hauts-Vallons à la fin du mois

Particuliers, associations, entreprises, petits et grands enfants, une salle de loisirs « intergénérationelle » va ouvrir ce 30 septembre aux Hauts-Vallons. « Le Quartier des gamers », c’est un espace de jeux qui rappelle nos bons vieux « flipper »… en plus modernes !

La salle est partagée en deux, les jeux d’Arcade d’un côté, accessibles avec un jeton, et des casques de réalité virtuelle de l’autre. Depuis un mini manège enfantin jusqu’au machines pour les ados et adultes, ce sont 13 jeux qui sont proposés dans la galerie marchande de la résidence Manek (derrière Etam, à côté de Sodifram Hauts-Vallons). Le jeton coute 2 euros et le forfait de 50 minutes de réalité virtuelle, 35 euros, à partager à plusieurs, « maximum 5, si on veut prendre le temps de se régaler », nous indique celui qui règne sur la salle illuminée par les jeux flambant neufs.

L’univers du jeu, ce n’était pas le métier de base de Karim Abderemane, arrivé en 2020 à Mayotte et qui opère là une reconversion à 46 ans : « A la base, je suis militaire, j’ai été parachutiste dans les Hautes-Pyrénées, avant de travailler dans le chauffage et la climatisation, dans le même département ». Co-actionnaire de son entreprise, il revend ses parts quand sa femme originaire de Mayotte, décroche un nouveau poste dans le département. « Là, je remarque que par rapport à la métropole, il n’y a pas assez de divertissements à Mayotte. »

Il propose des postes de réalité virtuelle dans les médiathèques, « ça a bien pris, les gens me demandaient si j’avais une salle. » Il monte alors sa petite entreprise dans un local de la galerie marchande Manek.

Nous avons testé pour vous la réalité virtuelle en plongée sous-marine, bluffant ! Nous n’aurons qu’une recommandation, attention à la queue de baleine à bosse !

L’inauguration est donc prévue pour le 30 septembre, avec une ouverture quasiment toute la journée le samedi, avec un arrêt entre midi et 13h30, et l’après-midi en semaine.

Les hauts Vallons en passent de devenir le « Quartier des Gamers » ?

