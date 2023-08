Madagascar : coup d’envoi officiel des 11eme Jeux des îles de l’Océan indien

Le président Andry Rajoelina a donné hier vendredi 25 août le coup d’envoi officiel des 11eme Jeux des Iles de l’Océan indien en présence de certains chefs d’Etat et de gouvernements de la région. Le couple présidentiel malgache a pris bonne place à 17h 30, saluant les délégations qui défilaient tour à tour sous les consignes du président du Comité international des Jeux (CIJ).

3.848 membres de délégations à Tana

Un long spectacle entremêlé de danses traditionnelles, de projections de clips, de démonstrations nourries de feux d’artifice ainsi qu’un concert géant animé par des jeunes rappeurs, doués en hip-hop, a accompagné les participants à la cérémonie, placée sous le signe de « l’unité, la fraternité et la solidarité » dans la région. Madagascar est aux couleurs de l’Océan indien. Un jeu de lumières a illuminé le stade mythique des Barea. Plus d’une vingtaine de troupes de danses ont assuré l’animation.

Le spectacle riche en scènes chorégraphiques a permis au pays hôte de présenter sa richesse culturelle. Le maki, symbole de Madagascar a été érigé en logo officiel avec sa longue queue où trônent des petits bouts d’insignes multicolores peints à la main pour représenter les îles de l’Océan Indien. Des jeunes artistes et des grands noms de la chanson malgache comme Milli Clément ont immortalisé l’événement qui a duré une bonne partie de la soirée.

Les délégations sont arrivées depuis mercredi 23 août dans la capitale malgache. On compte 3.848 membres. Malgré quelques couacs de circonstance, la Grande Ile reste bien accroché au rendez-vous de la grande fête des jeunes de l’Océan indien. Madagascar aligne le plus grand nombre de membres de délégations (1493 personnes), suivie de l’Ile Maurice (605), les Seychelles (579), Ile de la Réunion (508), Mayotte (386), Comores (296) et les Maldives (280), d’après un décompte établi par les services malgaches qui parlent de « chiffres indicatifs ».

Le CIJ a programmé 23 disciplines dans quatre grandes villes : Tana, Majunga, Fort-Dauphin et Sainte-Marie. La capitale Tananarive abritera 16 disciplines : l’athlétisme, le cyclisme, le foot, l’haltérophilie, le hand, le kick boxing, le badminton, le basket, le judo, la boxe, la lutte, le tir à l’arc, le tennis, la pétanque, et le rugby. Le beach volley, le beach soccer, le volley, le taekwondo, le karaté et la natation sont prévus à Majunga. Les villes de Sainte-Marie et de Fort-Dauphin respectivement le voile et le surf.

Devant les athlètes la semaine dernière, le président du pays hôte avait appelé les Malgaches à « la fraternité et à la solidarité » à l’occasion de ces douze jours de compétitions. Andry Rajoelina, confronté à des problèmes avec l’opposition malgache, veut faire des 11eme Jeux un moment de trêve politique et en tirer les recettes pour une nouvelle opération de reconquête de l’opinion. Le président a officiellement remis en personne de matériels aux athlètes malgaches, mercredi 23 août. «Vous protégez l’honneur de la nation et vous raviverez l’unité et l’unité de tous les Malgaches qui vous soutiendront», a-t-il lancé au stade Mahamasina.

5429 médailles remises depuis 1979

Les jeux des Iles de l’Océan indien ont démarré, pour la première fois, à l’Ile de La Réunion en 1979. On part de « 11 disciplines » à l’époque à 23 aujourd’hui. Le bilan des jeux fait ressortir un total de 5429 médailles remises en 44 ans comptant pour 10 éditions. L’île de La Réunion, avec trois éditions sur son sol, est en haut du tableau avec 1747 médailles dont 627 en or. Elle sera suivie de Maurice (1586, dont 496 en or), puis Madagascar (1188, 402 en or), Seychelles (761, 242 en or), Comores (77, 5 en or), Mayotte (36, 4 en or) et les Maldives (34, 4 en or).

Un évènement très populaire qui a malheureusement été endeuillé par une bousculade aux abords du stade Barea, qui aurait provoqué la mort de 12 personnes selon les chiffres provisoires donnés par la Croix Rouge, et 80 blessés.

Les jeux prendront fin le 3 septembre prochain. Les autorités de la Grande Ile ont promis de relever le défi de ces 11eme Jeux. On parle d’un budget total de « 10 millions d’euros » mobilisés pour assurer l’organisation de l’évènement.

A.S.Kemba