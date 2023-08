L’agenda loisirs du week-end : Zily en concert ce vendredi soir, du théâtre, de la rando, les marchés paysans, le concours d’éloquence, des loisirs et du cinéma

Vendredi 25 août

– Cinéma Alpa Joe : 19h – Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – Infiltrée (VO)

– A partir de 19h : MWA PRÊT ? RAAAA PRÊT !!!

La Diva Zily vous offre un concert exceptionnel au boncoin italiano à Kawéni

Tarifs : 30€ en prévente ; 35€ sur place ; 55€ VIP (places limitées) : Table + buffet dégustation pizzas au feu de bois + une consommation. Entrée VIP à partir de 19h, concert à 22h – Gros dispositif de sécurité mis en place – Concert en collaboration avec @almawt_music.

– A partir de 20h : LE VOULÉ présente ROYAUME KONGO – Concert Live : Rumba congolaise/ Ndombolo

Bar / Restauration sur place – Sur Réservation (24 Rue du Stade de Cavani Tel: 0269 61 46 08 /) – PAF : 10€

– Festival théâtre de Mayotte. La team festival de la cité de bambou vous attend du 25 au 27 août. Karibuni. La superbe MJC de bambou vous accueille en amitié, en convivialité, en famille… pour la culture. Réservation 0269641948

– Scéno urbaines Mayotte

Samedi 26 août

– A partir de 7h : La 5ème édition de « Uzuri wa mwendro ». Cet événement exceptionnel est organisé à Sada pour la 3ème fois depuis le mandat 2020. Nous vous attendons en famille ou entre amis à la randonnée du 26 août 2023 à 7H00 à la place de Tiyoni pour participer à la promotion de notre destination touristique : visite de deux mosquées de Sada, la place du village, la Maison de l’artisanat, le sentier des crêtes, point de vue sur la baie de Bouéni, les padzas, les acacias, la baie de Chiconi, l’îlot de Sada, les alambics.

– A partir de 7h30 : Dans le cadre du projet de reboisement du bassin versant de Mbouanatsa, la FMAE(Fédération Mahoraise des Associations Environnementales) organise en partenariat avec le GIASM (Groupement Intercommunal des Agriculteurs du Sud) une journée découverte du Bassin versant de Mbouanatsa. Cette journee se tiendra le 26 aout 2023 a Mbouanatsa, nous vous invitons a participer a cette premiere actions qui nous l’espérons fera appel à d’autre actions pour la préservation de la ressource en eau à Mayotte. Au programme : 7h30 : accueil autour d’un petit déjeuner et échanges sur les enjeux du bassin versant ; 8h00 : discours de la FMAE et du président du GIASM ; 8h30 : départ de la randonnée ; 11h : retour de la randonnée, temps d’échange à la plage, bilan et remerciements. Rendez-vous samedi 26 août 2023 à partir de 7h30 au premier faré de Mbouanatsa en venant de Mzouazia. Chaussures de randonnée et bouteille d’eau recommandées !

– 9h/ 10h/ 11h : La mosquée de Tsingoni vous ouvre ses portes.

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire de la mosquée et les récentes fouilles menées par les archéologues de l’INRAP. Réservez votre place au 06.39.09.93.95 ou par mail: dac-mayotte@culture.gouv.fr

– De 9h à 16h : La CAGNM vous invite au marché paysan au plateau Galo de Mtsamboro. Les oranges de Mtsamboro, occasion unique pour la dégustation…

Marché artisanal et agricole – Balade en poney – Karting & trottinettes électriques – Restauration & glaces. Infos : 06 39 68 88 55.

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– De 15 h à 19h : Venez nombreux ce samedi 26 août 2023 pour soutenir et encourager nos candidats pour les présélections de concours en éloquence de langues shimaoré et kibushi, qui aura lieu à l’office du tourisme de la Petite Terre .

– A partir de 19h : Dans la continuité des activités vacances hors les murs, subventionnées dans le cadre de l’appel à projet quartier d’été, la mairie de Bandrélé, le centre social ainsi que ciné musafiri organisent des projections de films le 22 août, le 26 août et le 02 septembre à partir de 19h à Nyambadao, Bandrélé et Mtsamoudou. Pour toute information : 0639067262

Dimanche 27 août

– 8h : Sada – Visite d’une exploitation apicole. Découverte de l’apiculture locale des ruches : observation d’une colonie d’abeilles, récolte de miel, dégustations

Tous les dimanches, d’août à septembre, vivez une immersion unique auprès des agriculteurs locaux et plongez dans l’univers passionnant de l’agritourisme mahorais.

Visites payantes : 35€ /adulte et 17€/enfant. Rendez-vous à 8h sur place.

Cette initiative vise à promouvoir l’agritourisme, à mettre en valeur les offres locales et à permettre aux visiteurs de s’immerger dans l’univers des champs et des activités liées au métier de la terre. Karibu malavuni offre une occasion unique de découvrir le patrimoine agricole de Mayotte.

Pour s’inscrire rendez-vous sur la page Facebook du PER Mayotte, sur Maore tour (www.maoretour.com) ou appelez au 06 39 21 41 82. Les inscriptions sont possibles « jusqu’à deux jours avant chaque sortie ».

– De 10 à 16h : Mayvoile organise ses portes ouvertes. C’est pour nous l’occasion de présenter nos activités et de pouvoir offrir des baptêmes de voile, kayak, paddle au grand public. Nos activités sont accessibles des l’age de 7 ans. Nous proposons également un service de restauration sur place (snack).

Chaque année, nous réalisons dans l’ensemble 150 baptêmes et estimons 400 personnes sur le site. Nous allons présenter pas mal de nouveautés pour cette année. Vous pourrez également vous inscrire et réserver votre cours ou stage de voile pour l’année 2023-2024 !

May Voile vous propose différents cours pour enfants ou adultes, les weekends ou pendant les vacances, c’est à vous de choisir la formule qui vous convient le mieux

Si vous choisissez:

– un « cours collectif », il aura lieu chaque semaine le même jour durant 4 semaines au mois d’avril.

– un « stage vacances » de 5 jours qui aura lieu durant les 2 semaines de vacances du mois de mai, du lundi au vendredi. Paiement par carte, chèque ou espèces. Pour plus d’info : 06 39 01 33 67.

– De 13h30 à 18h30 : La Ville de Chiconi et la MJCSC De Chiconi vous convient au Dimanche de la Baie avec une variété d’activités. Vous êtes invités à profiter des stands de nos commerçants et artisans situés le long de la rocade Bamana face à la baie de Chiconi, ainsi que sur la place Amboirou [Sicotram].

Au programme : Marché populaire : Commerçants, Artisans, Restauration ; Activités MJCSC De Chiconi : Roller, Château gonflable, Trampoline ; VTT Chiconi : Balade à vélo ; Jeux de sociétés : Mraha & mölky.

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 26 août à 10h : Les As de la jungle 2 – Opération tour du monde

13h : Blue Beetle

16h : En eaux très troubles

19h : Le Dernier Voyage du Demeter

Dimanche 20 août à 10h : Les As de la jungle 2 – Opération tour du monde

13h : En eaux très troubles

16h : Ninja Turtles: Teenage Years

19h : Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée

Infos

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 26 août à 11h : Les As de la jungle 2 – Opération tour du monde

14h : Ninja Turtles: Teenage Years

17h : L’île Rouge

20h : Gran Turismo

Dimanche 27 août à 11h : Magic

14h : Les As de la jungle 2 – Opération tour du monde

17h : Anantomie d’une chute

20h : Infiltrée (VO)

Billetterie