La mairie de Mtsamboro fermée par des parents d’élèves dénonçant une rentrée ratée

Alors que les élèves de La Réunion ont fait leur rentrée la semaine dernière, hier c’était autour des jeunes Mahorais de retourner en classe dans un contexte de pénurie d’eau, d’augmentation des effectifs dans les classes, d’insécurité et de manque d’enseignants. En effet, cette année ce sont 4.300 élèves en plus qui font leur rentrée en primaire et dans le secondaire.