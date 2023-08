La mairie de Bandrélé met en place des horaires et des lieux d’accueil pour la vente de tickets de restauration scolaire

La vente de tickets pour la restauration scolaire aura lieu de 7h30 à 12h00 tous les lundis à la MJC de Mtsamoudou pour les élèves de Mtsamoudou et Dapani. A l’Hôtel de Ville de Bandrélé de 7h30 à 12h00 tous les mardis, pour les élèves de Nyambadao et Hamouro et tous les mercredis, pour les élèves de Bandrélé et Bambo-Est.

Les tarifs des tickets pour la restauration scolaires sont les suivants :

Pour les collations le paiement annuel est de 32 euros ; pour le 1er trimestre le tarif est de 12,80 euros ; 19,20 euros pour les trimestres 2 et 3.

Pour des repas chauds et collations (Mtsamoudou), le paiement annuel est de 108,80 euros ; pour le 1er trimestre le tarif est 44 euros, pour le 2e trimestre le tarif est de 30,40 euros et pour le 3e trimestre le tarif est de 34,40 euros.

Contact : Régie municipale au 02 69 62 19 81