Coupe Webb Ellis : « Le RSMA et le rugby transmettent les mêmes valeurs »

Arrivé lundi sur le sol de Mayotte, le trophée Webb Ellis récompensant l’équipe championne du monde de rugby a fait escale à Combani, au RSMA. Ce sont ainsi près de 120 jeunes qui ont pu contempler le graal du rugby mondial. Aussi, le fait que ce trophée passe par le RSMA est pour le colonel Larabi, chef de corps du régiment, « Un immense honneur, car le RSMA inculque les plus belles valeurs humaines, tout comme le rugby, déclare-t-il. Nous transmettons les mêmes valeurs que sont le courage moral et physique, ainsi que l’esprit de discipline et de sacrifice à l’image des grands champions. Il faut être fort ensemble, dépasser ses limites, avoir le sens du collectif et du sacrifice pour ne pas tomber, ne pas faiblir, se relever. »

Le chef de corps a ainsi fait de nombreux parallèles entre le sport, le rugby plus spécifiquement et les valeurs militaires. « Le rugby c’est l’école du combat, de la vie. Il faut avoir un esprit guerrier, une cohésion solide, du courage et de la dignité. Le sport et particulièrement le rugby sont dans l’ADN des militaires. Le XV de France remportera cette coupe du monde ! », assure-t-il devant plus de 150 personnes réunies sur la place d’armes pour l’occasion.

Le sport comme dépassement de soi-même

Dans son discours, le colonel Larabi a rendu hommage à tous les sportifs, notamment ceux handicapés et ceux dépassant leurs limites pour venir en aide à une noble cause. On apprend ainsi que quatre militaires du RSMA ont pulvérisé le record du monde d’assault bike (vélo d’endurance en salle) durant 24 heures en juin dernier. « Sachez que 90% à 100% des champions de sport handicap sont des militaires… De plus, quatre de nos camarades ont effectué 884 kms en 24 heures l’été dernier et ont battu le précédent record d’assault bike. Ils ont ainsi permis de récolter 10.000 euros pour l’opération « Avec nos blessés », se félicite-t-il.

Puis s’adressant plus particulièrement aux jeunes, il leur lance, « Vous voyez, rien n’est inaccessible. L’effort, la discipline, le courage, le dépassement de ses limites permettent de relever les défis et d’ouvrir les portes de la réussite. Le sport est un vecteur de cohésion, il renforce le mental. Il permet de se reconstruire et de trouver sa place dans la société et au travail ».

Promouvoir le rugby grâce à la présentation de ce trophée

Pour Mamoud, agent de développement au sein du comité territorial de rugby (CTR) de Mayotte, dont la mission est de faire découvrir ce sport dans les écoles, l’arrivée de la coupe du monde sur le territoire mahorais est « une immense chance. Il n’y a que treize clubs actuellement dans l’île, et il n’y a pas assez de mahorais qui pratiquent ce sport. Même si nous comptons environ 900 licenciés sur le territoire, le comité territorial souhaite davantage développer cette discipline. Le fait de présenter la coupe à la population, c’est l’occasion de faire connaître ce sport et d’augmenter le nombre de pratiquants en motivant les jeunes, notamment les plus petits et ainsi développer les écoles de rugby ».

Une compétition qui se déroule en France une fois tous les 15 ou 20 ans

La dernière fois que la France a accueilli des matchs de la coupe du monde de rugby c’était en 2007. Le XV tricolore avait d’ailleurs battu les mythiques All Blacks néo-zélandais en quart de finale mais s’était incliné en demie finale contre l’Angleterre.

Ottman Zaïr, secrétaire général du comité d’organisation de la coupe du monde de rugby 2023 se réjouit de pouvoir présenter ce trophée à l’ensemble de la population française, mais aussi de faire la promotion du rugby à Mayotte. « Notre objectif est de faire de cette compétition un événement exceptionnel mais aussi populaire et de le partager avec les forces vives de la nation, indique-t-il. Pour cela, nous avons mis en place un train en métropole qui sillonne tout le territoire afin de présenter ce trophée à la population. Nous avons réussi à convaincre la gouvernance du World Rugby, détenteur du trophée, de pouvoir l’emmener dans les composantes ultramarines de la France. Mayotte est ainsi le premier territoire d’outre-mer à accueillir ce trophée, explique-t-il. Nous sommes fiers d’apporter cette coupe dans le 101e département français ».

Quant au choix du RSMA pour présenter, entre autres, ce trophée, cela coulait de source. « Il y a beaucoup de valeurs communes entre le rugby et le RSMA, il nous paraissait donc évident de faire une présentation au sein de ce régiment ».

Le trophée va ainsi prendre prochainement la direction de La Réunion et se « balader un peu partout », afin de faire la promotion de la coupe du monde de rugby en France. « On constate de l’effervescence partout où nous allons. Nous avons vendu tous les billets pour cette compétition dont 50% ont été achetés par des français, c’est dire l’engouement », s’enthousiasme Ottman Zaïr.

B.J.