Commune d’Acoua (976) – AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

Commune d’Acoua (976)

10 place de la Mairie

97630 Acoua

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA

CONCURRENCE

TRAVAUX



Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Commune d’Acoua (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000871200016

Code postal / Ville : 97630 Acoua

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : HAMIDI Maoudjoudi – Tél : +33 639972716 – Mail : maoudjoudi.hamidi@mairiedeacoua.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée restreinte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : Voir Cahiers de charges

Capacité économique et financière : Voir Cahiers de charges

Capacités techniques et professionnelles : Voir Cahiers de charges

Technique d’achat : Concours

Date et heure limite de réception des plis : Lundi 12 décembre 2022 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Non

L’acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d’attribution : Voir Cahiers de charges et règlement de consultation

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse+ pour la construction du plateau sportif couvert d’Acoua – Phase

offre

Classification CPV : 71240000

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : La partie de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 3 963 000EUR HT.

Dans ce coût travaux sont compris :

o Tous les travaux décrits dans le programme y compris, préparation de chantier, mise en place de l’accès chantier et remise en état après

chantier

o Les constructions nécessaires aux réseaux et autres VRD ;

o Tous les équipements nécessaires au fonctionnement de l’installation et décrits au programme ;

o La décoration intérieure.

o L’aménagement paysager des surfaces non construites

Lieu principal d’exécution : Plateau d’Acoua – 438 Rue M’ronifadi, 97630 Acoua,

Valeur estimée hors TVA : 3963000 euros

La consultation comporte des tranches : Oui

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Oui

Détails sur la visite : Visite sur site avec MOA

Autres informations complémentaires :

Date d’envoi du présent avis

20 octobre 2022