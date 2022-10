Les Eaux de Mayotte (976)

ZI KAWENI BP 289

97600 Mamoudzou

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA

CONCURRENCE

SERVICES

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Les Eaux de Mayotte (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20009346600015

Code postal / Ville : 97600 Mamoudzou

Groupement de commandes : non

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : 2022-300-EP-30

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : Le Président, Ahamada FAHARDINE – Mail : inaya.ahamada@eauxdemayotte.yt

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) si l’entreprise est en redressement judiciaire

Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre d’affaire global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d’affaire

relatif aux prestations faisant l’objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de

création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique.

Preuve d’une assurance des risques professionnels.

Capacités techniques et professionnelles : Liste des principales références exécutées au cours des trois dernières années, pour des

prestations similaires, assortie d’attestation de bonne exécution indiquant le montant des prestations, la date et le lieu d’exécution.

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour les trois dernières

années.

Indication des titres d’études et professionnels des personnels affectés à la réalisation des prestations

Description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation des prestations objet du

marché.

Technique d’achat : Accord-cadre

Date et heure limite de réception des plis : Vendredi 18 novembre 2022 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

Identification des catégories d’acheteurs intervenant (accord-cadre uniquement) : Entité adjudicatrice

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : ACCORD CADRE A BON DE COMMANDE REALISATION D’ÉTUDES DE FAISABILITE – Optimisation des captages

en eau superficielle alimentant les Unités de Production

Classification CPV : 71241000

Type de marché : Services

Description succinte du marché : Cet accord cadre à bons de commande a pour but la réalisation d’études de faisabilité qui permettront de

o Lister les dysfonctionnements structurels et fonctionnels et les pistes d’amélioration pour optimiser le captage des eaux superficielles et

l’adduction des eaux brutes vers les usines de potabilisation qui les reçoivent.

o Définir les travaux nécessaires à l’optimisation des captages des eaux superficielles et à l’adduction des eaux brutes vers leurs usines de

potabilisation respectives.

o Etudier la faisabilité de la mise en place de compteur au niveau des prises d’eau et la mise en place de la télésurveillance. Chacune des

prises d’eau fera également l’objet d’une pose de compteur afin d’améliorer la connaissance des pertes en eaux sur les réseaux d’adduction

d’eaux brutes.

Lieu principal d’exécution : Mayotte

Durée du marché (en mois) : 48

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : non

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : non

Date d’envoi du présent avis

21 octobre 2022