Le pic épidémique de cette nouvelle vague Covid est derrière nous

Le graphique de Santé Publique France est très clair : Mayotte aura connu deux pics épidémiques cette année. Le premier était atteint en semaine 5, soit la première semaine de février 2021. Le second en semaine 1, soit la première semaine de janvier 2022. Le second pic épidémique est désormais derrière nous, et l’ensemble des indicateurs est à la baisse. Le taux d’incidence est passé de 1164 à 380, et le nombre de reproduction du virus a connu une baisse plus spectaculaire encore. De 3,14 en semaine 52, le voilà désormais descendu à 0,34. Inférieur à 1, ce chiffre prouve que l’épidémie est en diminution. Toutefois, question couverture vaccinale, le succès de la troisième dose n’est pas encore au rendez-vous. Si celle-ci atteignait les 5,5% en semaine 1, le chiffre n’est désormais monté qu’8,3%.