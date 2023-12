Santé : fin de l’épidémie de gastro-entérite, mais la grippe court toujours !

Une étude de Santé publique France décrit l’impact du diabète dans les outre-mer. Mayotte en est exclue, et n'est mentionnée qu’au titre de comparaison d’une précédente étude menée également par l’institut. Dommage, car plus complète, celle-ci permet d’ébaucher les facteurs de risques et de complications. Des mesures urgentes sont à prendre, notamment sur le taux de sucre