Des fièvres typhoïdes dans le village d’Hamouro

Jamais deux sans trois ! Cette semaine, l’actualité sanitaire est on ne peut plus variée, entre une épidémie de conjonctivite déclarée vendredi dernier et une épidémie de bronchiolite qui sévit toujours. Désormais, la fièvre typhoïde est de nouveau dans le viseur de l’ARS.

En conférence de presse, Bastien Morvan, directeur de cabinet à l’ARS Mayotte, a rappelé le contexte de la fièvre typhoïde à Mayotte et a fait un point concernant la situation à Hamouro.

Pour rappel, la fièvre typhoïde est une maladie infectieuse grave causée par une bactérie, qui en l’absence de traitement, peut être mortelle. Elle se transmet par l’intermédiaire de l’eau et d’aliments contaminés. La typhoïde provoque généralement une fièvre élevée, des douleurs abdominales, une éruption cutanée et une grande fatigue.

« En 2022, alors que nous n’étions pas en crise de l’eau, qui aurait pu favoriser l’émergence et la diffusion de maladies hydriques, nous avions recensé 123 cas de fièvre typhoïde à Mayotte », déclare Bastien Morvan. En 2023, lors de cette crise de l’eau sans précédent qui a frappé le territoire de Mayotte, les autorités sanitaires ont décuplé leurs efforts pour prévenir l’apparition de maladies hydriques, comme que la fièvre typhoïde. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, seulement « 15 cas de fièvre typhoïde ont été détectés en 2023 », a rapporté le directeur de cabinet de l’ARS.

En 2023, un des enjeux majeurs de l’ARS pendant la crise de l’eau a été de surveiller la qualité de l’eau distribuée aux habitants, en multipliant les contrôles effectués sur la ressource, et anticiper toute forme de propagation de maladies hydriques, notamment en réalisant des campagnes de vaccination à destination des personnes volontaires, vivant dans des quartiers, habituellement touchés, chaque année par la fièvre typhoïde.

Bastien Morvan a rappelé le modus operandi de l’autorité sanitaire face à un signalement de fièvre typhoïde : « Des campagnes de vaccination contre la fièvre typhoïde ont été menées durant l’hiver austral. A partir d’octobre, lorsqu’un cas de fièvre typhoïde était détecté, des investigations étaient réalisées et la vaccination était proposée à l’entourage de la personne malade pour tenter d’éradiquer la maladie et de prévenir la survenue d’autres cas. »

En ce début d’année 2024, à Hamouro, en l’espace de quelques jours, 6 cas de typhoïde ont été identifiés au sein d’un même quartier. A partir de lundi 22 janvier 2024, l’ARS va ainsi procéder, sur appui des recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), à la vaccination de l’entourage des personnes malades et des habitants volontaires du village.

Lundi 22 janvier, les habitants pourront se rendre à l’école primaire d’Hamouro pour se faire vacciner ou simplement avoir des informations auprès de l’équipe médicale. Mardi 23 janvier, les équipes de l’ARS seront présentes près du marché couvert dès 8h du matin pour vacciner les volontaires et mercredi 24 janvier, les volontaires pourront être vaccinés sous le manguier à droite de la route menant à l’école (juste avant l’école).

L’ARS encourage toutes les personnes qui présenteraient des symptômes évocateurs d’une fièvre typhoïde à consulter au plus tôt un professionnel de santé, notamment les personnes vivant à Hamouro, où un foyer épidémique a été détecté.

Mathilde Hangard