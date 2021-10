50 000 masques distribués gratuitement à “nos cocos et bacocos”

Si le port du masque est toujours obligatoire dans l’espace public, cette règle reste peu appliquée à Mayotte, notamment du fait du coût de ces équipements, qu’ils soient médicaux ou en tissus. L’ARS s’est associée à la Fédération des personnes âgées de Mayotte pour procurer des masques chirurgicaux gratuitement aux habitants les plus fragiles. En tout ce sont pas moins de 50 000 masques qui seront ainsi fournis par cette nouvelle action de la Fmapar.

« FMAPAR », est une Fédération des associations loi 1901 créée en mars 2008 qui comptait à l’origine une dizaine d’associations. Elle en compte aujourd’hui 23 , totalisant 2000 adhérents. “La fédération a pour objet d’assurer la reconnaissance et la dignité des personnes âgées, par l’écoute, le dialogue, la concertation avec les familles, professionnels, pouvoirs publics, élus. Elle se mobilise depuis sa création en juillet 2008 afin de les informer sur leurs droits et les sensibiliser sur leurs situations. La fédération entend mettre la famille au cœur de la société et faire en sorte que tous ses composants y trouvent leur place. Aujourd’hui, de nombreuses personnes âgées sont encore prises en charge par les familles. Ces bacocos et cocos doivent malgré tout trouver leur place dans une société mahoraise en pleine mutation” indique l’ARS dans un communiqué.

“Protéger les plus vulnérables Le port du masque est une mesure de prévention collective, nécessaire, qui vient en complément des gestes barrières et des règles de distanciation physique. Cette mesure vise à mieux protéger tous les habitants de Mayotte, au premier rang desquels les personnes âgées”. En effet, “le masque reste un équipement de protection dont les personnes âgées doivent absolument être munies. Bien que toutes les tranches d’âge soient exposées au risque de contracter la COVID-19, les personnes âgées sont nettement plus susceptibles de développer une forme grave à cause de l’infection ou d’en mourir. D’où l’importance de se faire vacciner”.

Et l’ARS rappelle que “depuis septembre 2021, la campagne pour la dose de rappel a commencé pour les personnes âgées de plus de 65 ans à Mayotte. Toutefois, début octobre 2021, la Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé aussi une dose de rappel pour les professionnels de santé et l’entourage de personnes immunodéprimées.

La campagne de rappel s’adresse aussi désormais aux professionnels des secteurs de la santé, du médico-social, du transport sanitaire et des pompiers. Se faire vacciner, c’est se protéger et protéger les autres” conclut le communiqué.