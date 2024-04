Peine aggravée en appel à 10 ans de prison pour l’ancien juge Hakim Karki

Ce devrait être le secteur le plus doté. Peut-être même au-delà de la lutte contre la délinquance. Et pourtant, l'orientation des jeunes vers l'emploi est sous doté à Mayotte plus qu’ailleurs, dénonce la présidente de la Mission Locale. Farianti M’Dallah lance un appel à l’aide à la ministre Guévenoux et aux élus pour qu’il y ait convergence et que les textes soient appliqués