Marie Guévenoux : « On va mettre « le paquet » pour Wuambushu 2 »

« L’opération Wuambushu 2 commencera probablement dès la fin du ramadan et durera plusieurs semaines. Il s’agira d’un dispositif très concentré et très renforcé qui permettra de remplir 3 objectifs fondamentaux pour l’île : la lutte contre l’immigration clandestine, la lutte contre l’habitat insalubre et l’interpellation des chefs de bande », a déclaré Marie Guévenoux au sortir de la réunion qu’elle a tenu ce jeudi 4 avril à la préfecture de Grande-Terre en présence des services préfectoraux et des forces de l’ordre. Une réunion qui avait justement pour but de régler les derniers détails de l’organisation de cette opération. La ministre a tenu à rappeler que, contrairement au ressenti général des Mahorais, la première opération Wuambushu avait été un succès : « Lors de Wuambushu 1 nous avons procédé au décasage de 700 bangas et à l’interpellation de 60 chefs de bandes. Nous espérons atteindre au moins les même objectifs lors de Wuambushu 2, mais il n’est pas question de « faire du chiffre pour faire du chiffre » », a-t-elle précisé.

Bien entendu, la date exacte et les zones de l’opération sont tenues secrètes pour le moment au risque de voir « les cibles » s’envoler dans la nature. « L’objectif est de démontrer avec une extrême régularité et sur des points extrêmement ciblés la présence des forces de police et de gendarmerie, de réaliser le plus d’interpellations possible et de mettre fin aux trafics en tout genre », a précisé la ministre. « Comme me l’a rappelé monsieur le préfet, ce dernier fait en réalité « des opérations Wuambushu tous les jours ». Depuis sa nomination, 12 opérations ont déjà été réalisées. Elles ont donné lieu à 77 interpellations. L’investissement de l’Etat pour la sécurité des Mahorais est quotidien. Mais pour Wuambushu 2 nous allons vraiment « mettre le paquet » » », a-t-elle martelé. Toutefois, la ministre n’a révélé aucun chiffre précis concernant le nombre d’effectifs de police et de gendarmerie supplémentaires qui seront appelés pour cette opération. Concernant la crainte des Mahorais que ces effectifs soient rappelés en métropole pour les JO, Marie Guévenoux a déclaré « qu’elle serait particulièrement vigilante sur ce point ».

Un changement de stratégie pour les forces de l’ordre

Le général Barth, présent bien évidemment à cette réunion, a confirmé quant à lui ce qu’avait annoncé le directeur général de la gendarmerie nationale, à savoir que les forces de l’ordre « allaient faire évoluer leur modes d’actions par rapport à Wuambushu 1 ». Toutefois, et encore une fois, ces nouveaux modes d’action sont pour le moment tenus secrets. « Nous continuerons à assurer la sécurité sur les routes, structure essentielle de l’économie mahoraise. Toutefois, je tiens à signaler qu’à raison de deux fois par semaine nous menons des opérations lourdes à l’intérieur des terres dans les zones de bangas. En judiciaire comme en administratif. En tout cas, nous allons questionner nos modes d’action », a-t-il révélé. Il a également indiqué que la gendarmerie allait « renforcer quelques capacités notamment dans certains domaines judiciaires non encore explorés pour le moment ». Concernant le devenir des personnes interpelées, il a affirmé « ne pas être compétent pour répondre à ce volet-ci ». Joint par téléphone à sujet, le procureur Yann Le Bris s’est refusé à tout commentaire sur cette question.

Les Forces Vives se réveillent

Malgré les visites régulières de la ministre des outre-mer à Mayotte et les opérations déjà réalisées (démantèlement du camp du stade de Cavani) ou en cours de préparation (Wuambushu 2), Les Forces Vives se disent « déçues par les réponses apportées par le gouvernement ». Elles l’ont fait savoir ce jeudi 4 avril à la presse par voie de communiqué. « Nous, forces vives de Mayotte, exprimons notre profonde déception et regret face à l’insuffisance des réponses apportées par le gouvernement à la crise de la sécurité et de l’immigration qui afflige notre île », peut-on notamment y lire. Pour les Forces Vives « le gouvernement se contente d’effets d’annonce » sans « appliquer de mesures concrètes ayant un impact sur la délinquance et la violence qui rongent la société mahoraise ». Toujours dans ce communiqué, les Forces Vives rappellent que, même si les violences ont diminué grâce au ramadan, elles « persistent dans différentes localités, notamment dans les communes urbaines ». « La population de Mayotte ne perçoit pas les effets de ces mesures, malgré les annonces et les promesses du gouvernement », poursuivent-elles.

Afin de remédier à cela, les Forces Vives souhaiteraient engager « des discussions constructives avec le gouvernement » afin de « trouver des solutions durables pour la sécurité et le bien-être des Mahorais ». « Nous sommes convaincus que l’implication directe des citoyens dans les stratégies de sécurité, en complément des actions de l’Etat, est cruciale pour répondre efficacement à cette urgence », estiment-elles. Il est vrai que, lors de ses deux dernières visites, aucune séquence de la ministre déléguée aux outre-mer n’a été consacrée à des échanges avec les Forces Vives pourtant à l’origine du « passage à la vitesse supérieure » du gouvernement en termes de lutte contre l’insécurité et l’immigration clandestine sur le territoire.

Ses représentants indiquent qu’ils tiendront une assemblée dès la fin du ramadan pour faire le bilan des actions du gouvernement sur les sujets de la sécurité et de l’immigration clandestine. Si elles jugent les mesures appliquées insuffisantes, les barrages pourraient bien reprendre et cette fois-ci « de façon plus intense jusqu’à ce que des solutions durables soient mises en oeuvre », menacent-elles.

Nora Godeau