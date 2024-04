Non conformité de l’eau à Passamaïnty et Tsoundzou

La SMAE informe ses usagers qu’une non-conformité bactériologique de l’eau a été détectée dans les villages de Passamaïnty (sauf le quartier Gnambo Titi), Tsoundzou 1 et 2. La SMAE demande donc à la population de ces villages de faire systématiquement bouillir l’eau avant de la consommer. L’ébullition permet en effet de stériliser l’eau et d’éliminer ainsi toutes les bactéries présentes. L’eau bouillie peut ainsi être consommée, utilisée pour cuisiner et se brosser les dents sans aucun danger pour la santé.

De nouveaux contrôles seront réalisés dans les prochains jours afin de suivre l’évolution de la situation et leurs résultats feront l’objet d’une nouvelle communication.