“Le vide dressing by Jane Jaquin” a été lancé en octobre 2023 et rassemble une fois par mois « plus de 300 personnes autour d’un événement célébrant la mode circulaire, et le shopping de 2nde main. »

Pour mettre en avant-scène les marques créateurs locales et les entrepreneurs de la beauté et du bien être, Jane Jaquin a installé le Vide dressing dans une véritable

boutique en plein coeur de Mamoudzou pour 4 semaines.

« Le pop-up du vide dressing est dans un espace choisi pour valoriser celles et ceux qui font la mode à Mayotte : du prêt-à-porter, du bijou de la parfumerie et du bien-être. » On y retrouve la collection 2024 de Racheka et les Perles des Haliades qui a récemment reçue sa certification “Made In France” pour ses bijoux à base des sables des plages de Mayotte.

Au programme dans le pop-up store du 19 mars au 14 avril 2024 : l’espace vide dressing avec plus de 12 dressing de mode 2nde main variée et pour tous : femme,

enfant et homme l’espace créateurs avec des vêtements, bijoux, parfums, fleurs et cartes postales de Mayotte du conseil en images sur rendez-vous, des ateliers beauté et créatifs sur réservation.

Ce mercredi 3 avril 19h à 22h, la nocturne des créateurs réserve le pop-up pour une présentation exclusive des collections de : Choumi Créations, Racheka, Maison Surbon, Perles des Haliades, My Little Pleasure, Terre de rose et Nyora Ndjema