La DRAJES et l’université de Mayotte recherchent des correcteurs pour la grande dictée du sport

La semaine des métiers du tourisme s’est terminée samedi dernier avec en point d’orgue une visite guidée de la mosquée de Tsingoni, la plus ancienne de France. Pour l’occasion Ibrahim M’Colo, chargé du tourisme vert et de la valorisation du patrimoine au sein de l’office de tourisme de la 3CO, en a profité pour nous confier sa passion et ce qui l’a amené à devenir guide touristique.