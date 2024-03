L’association des maires de Mayotte demande la prolongation de la prise en charge des factures d’eau

Le 5 octobre dernier, l’État décidait de prendre en charge les factures d’eau pour les Mahorais, du mois de septembre jusqu’en décembre 2023, afin de soulager le portefeuille des ménages contraints de se ravitailler en packs d’eau en raison des coupures prolongées et de la non potabilité de l’eau du robinet. Mesure qui a été prolongée jusqu’en février 2024. En raison de l’amélioration de la ressource en eau et de l’allègement des tours d’eau, l’État a décidé d’y mettre un terme et de ne plus prendre en charge les factures.

Pour l’association des maires de Mayotte et des présidents d’intercommunalités (AMM), la population reste encore privée d’eau, un jour sur deux, et se trouve toujours dans l’obligation de se ravitailler en bouteilles d’eau car l’eau du robinet reste impropre à la consommation, ce qui représente une charge financière supplémentaire pour les habitants.

Aussi, l’AMM demande à l’État, par l’intermédiaire de son président Madi Madi Souf, de prolonger le dispositif de prise en charge des factures tant que l’eau ne reviendra pas de façon courante et continue dans les robinets, et ce jusqu’à la fin effective des coupures et des tours d’eau et au retour avérée de sa potabilité, comme l’État s’y était engagé.