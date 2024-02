Prière du Grand cadi pour le territoire à l’approche du Ramadan

Consigne pour le jeûne et prévision d’un possible début de Ramandan le 11 mars 2024, de la part de Mahamoudou Hamada Saanda.

En raison de l’inobservation du croissant lunaire le samedi 10 février dernier, le Grand Cadi Mahamoudou HAMADA SAANDA, informe la population de Mayotte que le 1er Cha’ban 1445 de l’Hégire correspond cette année au lundi 12 février 2024. Il s’agit d’un mois « d’entraînement intensif par le jeûne surérogatoire en vue de préparer le corps et l’esprit à la piété et d’élever l’âme sur les meilleures dispositions spirituelles de manière à recevoir et ressentir les bénédictions du mois sacré à venir. »

Parmi les dates importantes à retenir 1 :

Les jours blancs2 que sont les 13, 14 et 15 Cha’ban correspondent aux 24, 25 et 26 février 2024 à Mayotte ; jeûner ces trois jours ou d’autres dans le mois, vaut la récompense spirituelle d’un mois complet de jeûnes

La veillée et le jeûne de la Mi-Chaa’ban (Nisf’ Chaa’ban), est prévue le 26 février 2024

L’observation de l’apparition de la lune sera, a priori, le lundi 11 mars 2024 pour déterminer le début du mois béni du Ramadan.

Le Grand cadi voit dans ce mois de Chaa’ban « une excellente période de repentir et d’invocations sincères auprès du Seigneur de l’Univers pour le bien de notre territoire et l’ensemble de la population ».

Egalement, les prières du Grand Cadi et l’ensemble des Cadis de Mayotte vont « sur les engagements réciproques « des forces vives de Mayotte » et du Gouvernement pour la sécurité, la justice et la paix au sein de notre département ».