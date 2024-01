Urbanisme : La population de Mamoudzou va être consultée pour le réaménagement du front de mer

Ce projet a pour objectif de créer un espace convivial, attractif et fonctionnel, d’embellir la ville, en répondant aux besoins et aspirations des concitoyens. Les contributions des citoyens sont essentielles dans la création de ce projet qui reflète véritablement les besoins et les attentes de la population.

L’enquête est accessible en ligne via ce lien

Elle peut également être remplie en format papier et déposée dans les lieux suivants : Hôtel de Ville ; Mairies annexes de Kawéni, Passamainty et Vahibé ; Maison de quartier de Cavani ; Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) à Mamoudzou, Kawéni, Tsoundzou, Vahibé, Mtsapéré ; Comité de tourisme ; Médiathèque Rama M’sa.

La période de consultation est ouverte jusqu’au 26 janvier 2024.

Pour plus d’informations sur le projet vous pouvez consulter le site officiel de la Ville