Le père Noël a rendu visite aux enfants hospitalisés !

« Père Noël, où sont vos lutins ? », a-t-on demandé à Laurent Maillet du Rotary Club de Mamoudzou, qui a incarné avec brio le personnage pour la distribution annuelle de cadeaux aux enfants hospitalisés. « Ils attendent dans la salle d’à côté, à la clim ! », nous a répondu le père Noël avec humour. Ce dernier est passé dans chaque chambre d’enfant, des bébés aux adolescents pour leur remettre un présent qui a illuminé un peu leur journée. Pas facile en effet pour un enfant d’être hospitalisé et encore moins pendant les fêtes ! Si Noël ne revêt pas à Mayotte la même importance symbolique que dans l’hexagone, la plupart des parents ont néanmoins pris le pli d’offrir des cadeaux à leurs enfants à cette occasion. Du moins, ceux qui en ont les moyens ! Cette action du Rotary Club de Mamoudzou a justement permis que tous les enfants hospitalisés soient logés à la même enseigne. Les 38 petits patients ont tous reçu un cadeau des mains du père Noël d’un jour sous le regard bienveillant du personnel hospitalier et de quelques membres du Club, venu pour soutenir l’opération, dont sa présidente Farrah Hafidou.

Une action phare du Rotary Club

La distribution de cadeaux pendant la période de Mayotte est l’une des grandes actions phares de ce club service dont la vocation est d’apporter une aide aux personnes qui en ont besoin. Si cela se traduit souvent par des œuvres de charité, les actions du Rotary Club sont multiples. « La campagne mondiale de vaccination contre la polio à largement contribué à éradiquer cette maladie, sauf en Afghanistan et au Pakistan », nous révèlent les membres du club. Présent à Mayotte depuis 1988, le Rotary Club œuvre également pour la jeunesse en distribuant des bourses d’étude et, en février 2024, ils organiseront une action en faveur de la santé mentale, sujet encore trop tabou sur l’île aux parfums.

Tout cela est rendu possible grâce à d’autres actions organisées pour lever des fonds, comme le tournoi de poker et le loto, organisés chaque année, ou encore le « gala de prestige ». Et, bien sûr, les cotisations des adhérents ! « Tout le monde peut adhérer au Rotary Club, il n’est pas réservé à certaines catégories socio-professionnelles », précisent les quelques membres rencontrés à l’hôpital. En tout cas, cette distribution de cadeaux a contribué à rendre le séjour des enfants au CHM plus agréable que d’ordinaire !

N.G