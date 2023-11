Concours de Sapeur-pompier professionnel 2023 : Top départ des épreuves de pré-admission

Midi, la quarantaine de sapeurs-pompiers professionnels, en charge de l’organisation, entame à peine sa restauration sur le pouce que des candidats prudents, ayant anticipé leur marge de sécurité, commencent à arriver. Les portes du gymnase ne s’ouvriront officiellement que dans une demi heure. Pour cette année 2023, ce sont 3 SDIS d’Outre-mer (Mayotte, La Réunion et la Guadeloupe) qui ont décidé, à date simultanée, d’organiser leur respectif concours nationaux; soit un recrutement global de 129 futurs et nouveaux caporaux qui seront pleinement dévoués à leurs missions de Service public. Selon des derniers chiffres officiels publiés en 2022, la France et ses ultramarines contrées comptabilisaient 252 700 pompiers, dont 41 800 sapeurs-pompiers professionnels, 197 100 volontaires et le restant relevant du statut de pompier militaire. Et du point de vue de notre territoire toujours émergeant, avec de légitimes besoins conséquents et évolutifs, ils seraient au bas mot 254 professionnels et plus de 300 volontaires, répartis sur les 6 casernes que compte notre département ainsi que le poste avancé de Passi Kéli. Niveau intensité et, surtout, fréquences de sorties, c’est le Centre de secours (CS) de Kawéni qui remporte la palme du pin-pon avec ses 16 000 interventions annuelles recensées. C’est chaud !

Programmation régionale synchronisée

Ce mardi 21 novembre marquait le démarrage de la première phase des tests de pré-admissibilité — basées sur des épreuves de types QCM — concernant une étude de texte ainsi des mathématiques et logiques. Le lancement se voulait officiellement à 14h00 (zéro zéro), avec une fermeture des portes anticipée à 13h35, le temps d’installer et d’indiquer les consignes précises au près des 300 candidats. Près ? Oui, car les désistements de dernières minutes alliés aux adeptes de la ponctualité mahoraise, ont fait que la salle n’affichait guère complet.

Au même moment, outre pointe-nord du Canal du Mozambique et surtout, île-continent malgache, nos cousins du SDIS réunionnais lançaient simultanément leurs similaires festivités. Ainsi, chou-blanc pour les petits malins (quelque peu fortunés), en quête d’une double chance géographique, qui auraient pu prétendre à se présenter à ces 2 concours si les dates avaient légèrement différé. Tout le monde est donc logé à la même enseigne et les enveloppes scellées contenant les sujets ont d’ailleurs été ouvertes, via visioconférence, en même temps et inspectées minutieusement Thouihir Youssouffa, président du jury. Cette année, il sera question de 30 postes de sapeurs-pompiers professionnels non-officiers à pourvoir au SDIS 976 (59 pour le SDIS 974) divisés de manière égale entre le concours de Caporal externe et interne. La nuance se tablant sur les annuités de service en tant que sapeur-pompier volontaire, offrant une équivalence diplômante en lieu et place du titre minimal requis de niveau V ; soit une ancienneté minimale de 3 ans et, bien entendu, une Formation initiale d’application (FIA) validée en amont ouvrant ainsi l’opportunité de présenter la formule interne.

Un stress montant à petit feu…

Parmi cette légitime émulation, où la tension se faisait de plus en plus sentir à l’approche du fatidique et stimulant coup d’envoi, nous rencontrons Ibrahim, 26 ans, technicien géomètre originaire d’Iloni et sapeur-pompier volontaire depuis 1 an et 2 mois au sein du CS de Kahani : « Même si j’ai la chance d’avoir déjà un métier qui me plait, je suis foncièrement une personne de dialogue, d’interaction et de terrain qui aime apporter mon aide aux autres; c’est un métier extrêmement riche et valorisant ».

Un richesse perçue également par Nahimou, 22 ans, en deuxième année de BTS management et en parallèle chef d’équipe dans une boite de sécurité, en plus de ses gardes de SPV qu’il prend depuis 2 ans et demi au CS Chirongui : « Pompier c’est pour moi un métier admirable et l’approche hygiène de vie, dépassement de soi et physique me stimule énormément; c’est là-dedans que je veux faire carrière ». Des jeunes sains, motivés, préparés en amont au moyen de manuels de préparation de ce concours et de divers supports disponibles via internet. À leurs côtés, Yaassin, 22 ans, pour le coup ni volontaire ni spécialement préparé. Ses études à peine terminées, il gagne actuellement sa vie en tant qu’enquêteur mais l’attractivité de l’uniforme est là, tout comme le désir du petit garçon rêveur à la vue de beaux camions rouges qui perdure et, paradoxalement, ça n’est pas lui qui a initié l’aventure de soldat du feu dans sa famille : « Ma soeur est sapeur-pompier volontaire depuis longtemps, elle présente également le concours aujourd’hui. C’est une passion commune au final et même si je ne sais pas trop à quoi m’attendre pour ce concours, je suis confiant et j’y crois ».

Parmi cette nette dominante masculine, nous avons tout de même comptabilisé 18 candidates plutôt déterminées, à l’image d’Aminati, 20 ans, actuelle recrue du RSMA et déjà lauréate du récent concours de surveillant pénitentiaire : « Dans la cadre des stages que nous faisons avec le régiment, je suis justement allée sur le centre de Kawéni et l’ambiance m’a plu. Ça n’est donc pas mon premier concours mais je souhaitais vraiment présenter celui-ci pour m’offrir la chance de choisir car le métier me plait. Mon chef me coache activement, notamment sur les épreuves sportives à venir ».

Après cette première phase d’épreuve, les résultats d’admissibilité seront officiellement communiqués le 5 janvier 2024 et s’en suivront, tel un effet entonnoir les pré-admissions relevant des tests sportifs puis l’entretien individuel de motivation auprès d’un jury. Souhaitons donc bonne chance à l’ensemble de ces courageux candidats et rendez-vous le 27 février prochain pour la publication officielle de la liste des 30 lauréats.

MLG