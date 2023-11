Une délégation mozambicaine en visite à Mayotte cette semaine

Composée principalement de techniciens issus de différents ministères et de cadres supérieurs, cette délégation entreprend une mission axée sur la compréhension des enjeux de Mayotte et ses perspectives de développement et d’investissement. En effet Mayotte représente un allié de choix pour les pays voisins du fait de sa position géostratégique, de sa stabilité politique et institutionnelle ainsi que de son PIB en constante progression.

Les entrepreneurs mahorais investissant au Mozambique et dans d’autres pays de la région contribueront à stimuler l’économie locale, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la formation, de la desserte aérienne, et bien d’autres.

Cette première visite constitue une étape préliminaire à la venue d’une délégation étrangère de plus grande envergure, comprenant des ministres et des acteurs économiques mozambicains, ainsi que des représentants d’autres nations du continent africain.

Par ce premier rapprochement avec le Mozambique, les acteurs économiques mahorais souhaitent ainsi renforcer la place de Mayotte à l’international, notamment sur le continent africain en développant des partenariats économiques.