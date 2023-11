Éducation : Quand le sport et la science font bon ménage

Cette année la Fête de la science a pour thème « Sport et science » en référence aux Jeux Olympiques de 2024 qui se dérouleront à Paris l’année prochaine. Depuis environ 10 ans le collège de Koungou participe de façon assidue à cet événement en impliquant ses élèves mais aussi le corps enseignant. « Cette année le collège a été choisi comme établissement pilote, explique Hadidja Mbae, directrice adjointe pôle Innovation Recherche Mobilité au sein du rectorat de Mayotte. Un village des sciences a été mis en place au sein du collège afin de proposer de nombreux ateliers pour les élèves. Pour cette occasion la journée a été balisée afin que l’ensemble des élèves de 6e puissent y participer ».

Une quarantaine d’ateliers avec des thématiques autour de la science et du sport

Le collège et le rectorat ont vu les choses en grand pour cette 32e édition de la Fête de la science. En effet, qui mieux pour être le parrain de cette édition à Mayotte que l’athlète Kamel Zoubert, ancien élève du collège, médaille d’argent au 4x100m aux Jeux des îles il y a quelques semaines à Madagascar et plus récemment champion de France à Blois, toujours sur le 4x100m. Pour marquer le coup, il y avait un plateau TV/radio animé par des élèves du collège qui ont pu interviewer l’athlète qui s’est pris au jeu des questions-réponses. « Ça fait plaisir de revenir ici dans cet établissement et de voir qu’il y a de nombreux changements. Cela fait près de 10 ans, à la fin de ma 3e, que je n’y étais pas retourné. C’est sympa de voir autant d’animations autour du sport et de la science pour ces jeunes », constate-t-il.

Ainsi les sciences et les pratiques sportives étaient à l’honneur mais les autres disciplines comme les langues vivantes, les Lettres, le théâtre étaient également de la partie. Il y avait des ateliers consacrés au codage, au pilotage de drone, aux échecs, à la nutrition, ainsi qu’un club de robotique, un escape game, de la danse, mais aussi la présence d’un apiculteur venu avec une petite ruche et plein d’autres animations…

Organisé sous forme de roulement toutes les 45 minutes, l’objectif était que les élèves puissent profiter de l’ensemble des ateliers. « Ce sont 19 classes de 6e et 6 classes de CM2, soit environ 600 élèves répartis en 40 groupes, qui participent aujourd’hui à cet événement au sein du collège, indique le Principal, Gérard Chané. Les professeurs d’EPS se sont impliqués dans cet événement en mettant en place des ateliers de sports mais avec une démarche scientifique. Ces activités ont été préparées par les élèves du collège en collaboration avec leurs enseignants. Des élèves de 4e et de 3e du collège ont été spécialement formés pour accompagner et encadrer des élèves de 6e et de CM2. Chaque année nous essayons de faire en sorte qu’un maximum d’entre eux puissent en profiter », ajoute-t-il.

Pour Souane Ibrahima, professeur de mathématiques au sein du collège et coordonateur de ce projet, « La Fête de la science est une tradition dans cet établissement. Chaque année nous supprimons les cours pendant une journée pour les 5e, 4e, 3e, afin de permettre aux élèves de 6e ainsi qu’à des élèves de primaire (CM2) de pouvoir participer à cet événement. Dans l’Hexagone ce sont les laboratoires qui ouvrent leurs portes aux élèves… Ici à Mayotte c’est l’inverse, nous souhaitons que les élèves adhèrent à ce projet en jouant les chercheurs et en inventant leurs propres ateliers », raconte l’enseignant.

La Fête de la science va ainsi durer jusqu’à la fin du mois et d’autres animations vont être organisées dans tous les établissements scolaires. De plus, le 15 novembre aura lieu le CROSS UNSS/FDS à Chiconi sur le site de M. Bahedja, et le 17 novembre étudiants et chercheurs au CUFR de Dembéni participeront également à cet événement.

B.J.