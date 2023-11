La télémédecine désormais à la portée de tous les Mahorais !

« Nous travaillons sur l’attractivité du territoire, mais cela prend du temps. Or il était urgent de donner un accès rapide à des consultations de médecine générale aux Mahorais », déclarait Olivier Brahic, le directeur de l’ARS, en amont de la signature du document qui a officialisé la création du centre de santé spécialisé en télémédecine de l’association « Tous ensemble pour votre santé ». Inauguré l’année dernière par le précédent ministre de la Santé, le centre fonctionnait jusqu’à présent avec des avenants et des dérogations dans un local mis à sa disposition par la mairie d’Hamjago et est spécialisé en médecine générale. « Au vu de la difficulté qu’a la population mahoraise à consulter un médecin généraliste, nous avons décidé de nous concentrer sur cette discipline même si nous avons également quelques spécialistes », précise Emeric Blanchin, le président de l’association « Tous ensemble pour votre santé ».

Il faut dire que la mallette de télémédecine est un véritable « couteau suisse de la santé ». Auscultation cardiaque, pulmonaire, électrocardiogramme, examen ORL, échographie, dermatoscopie, le médecin peut ausculter les patients presque sous tous les angles et transmettre ensuite ses résultats à des médecins spécialistes au besoin. L’appareil peut également connecter une sonde vaginale et même certains examens neurologiques peuvent être réalisés. « Nous collaborons d’ailleurs avec une neuropsychologue », révèle le Dr Martine Eutrope, le médecin coordinateur et secrétaire-adjointe de l’association sous l’impulsion notamment de laquelle ce centre de santé a pu voir le jour.

Des consultations possibles le jour même…pour l’instant !

La télémédecine étant encore un outil peu connu sur le territoire, les patients qui souhaitent y avoir recours peuvent obtenir un rendez-vous le jour même de leur appel. Deux possibilités s’offrent alors à eux. Ils peuvent se déplacer au centre d’Hamjago où ils trouveront une aide-soignante formée en télémédecine, parlant shimaoré et assurant ainsi la liaison entre le patient et le médecin. « Elle représente les yeux et les oreilles du médecin », explique Jacques Launey, membre actif de l’association et pionnier lui-même de la télémédecine en tant que patient. Par ailleurs, Martine Eutrope affirme que la machine de télémédecine fournit « une qualité de soin extraordinaire », supérieure même aux instruments traditionnels que les médecins possèdent dans leur cabinet. Cette télémédecine est d’ailleurs qualifiée au sein de l’association comme une « médecine assistée et augmentée ». « La seule limite est que le médecin ne peut pas serrer la main du patient », plaisante le Dr Eutrope.

Pour les patients qui ne peuvent se déplacer jusqu’au centre, « Tous ensemble pour votre santé » a prévu de s’appuyer sur le réseau d’infirmiers pour leur offrir des téléconsultations sur l’ensemble du territoire. « Quelque soit la situation, nous nous débrouillerons toujours pour une trouver une solution », affirme Jacques Launey. En outre, « Tous ensemble pour votre santé » a d’ores et déjà prévu d’ouvrir des antennes du centre d’Hamjago aux quatre coins du territoire. Celui de Tsoundzou 1 est déjà actif. Ceux de Kani-kéli, M’ramadoudou, Acoua, Petite-Terre et Ouangani devront ouvrir leurs portes sous peu, une fois les derniers travaux terminés.

La mallette de télémédecine nécessitant bien sûr une connexion internet, qu’en est-il des patients résidant en zone blanche et qui ne peuvent pas se déplacer ? « Pour ces zones, nous envisageons des solutions Starlink (fournisseur d’accès à internet par satellite de la société SpaceX, ndlr) », révèle le directeur de l’association qui tient à ce que tous les Mahorais puissent bénéficier sous peu de cette nouvelle forme de médecine.

Nora Godeau

Encadré :

Numéro de téléphone du centre de télémédecine d’Hamjago : 0269636106