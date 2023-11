Ouverture des candidatures au conseil municipal des jeunes 2024-2025

La Ville de Mamoudzou ouvre la campagne de candidature au Conseil Municipal des Jeunes 2024-2025. Créé en 2016 pour renforcer et encourager la participation des jeunes à la vie locale et à la pratique démocratique, le Conseil Municipal des Jeunes de Mamoudzou est aussi un lieu de débat et de réalisation de projets à destination des jeunes de la Commune. Durant les mandats précédents, les conseillers municipaux jeunes ont participé à des actions de sensibilisation à la préservation de l’environnement, des projets culturels ou encore des projets liés à la mobilité pédagogique et éducative des jeunes.

Ces trois dernières années, des conseillers municipaux jeunes de Mamoudzou ont représenté les jeunes ultramarins aux plus hautes instances nationales, notamment dans le cadre d’une audition au Sénat et prochainement au Conseil des ministres enfant à l’Hôtel de Matignon.

Les candidatures pour devenir conseiller municipal jeune de Mamoudzou sont ouvertes du 10 novembre au 1er décembre 2023. Le Conseil Municipal des Jeunes est accessible aux enfants domiciliés à Mamoudzou et âgés entre 12 ans et 15 ans au 1er janvier 2024.

Lieu de retrait des dossiers de candidatures : MJC de Kawéni, Mamoudzou, M’tsapéré, Tsoundzou 2 et Vahibé, Médiathèque de Passamainty, Maison de quartier de Cavani.

Clôture officielle des candidatures : 1er décembre 2023

Entretiens de motivation : du 08 au 13 janvier 2024

Installation du nouveau Conseil Municipal des Jeunes de Mamoudzou : 1er trimestre 2024