CHM : Une première promotion d’agents formés aux métiers de l’hôpital qui va en appeler d’autres

C’est en 2019 que le projet de création du DAEU (niveau IV), parcours « métiers de l’hôpital » pour les agents du CHM de Mayotte a commencé à germer. « C’était un souhait du CHM, pour le développement de compétences en ressources humaines, de donner la possibilité à des agents de catégorie C de pouvoir poursuivre leur carrière professionnelle en bénéficiant de moyens leur permettant de se former et d’avoir accès aux études universitaires, indique Jean-Mathieu Defour, Directeur Général du CHM. Nous avons des pépites en notre sein, il aurait été dommage de s’en priver ! ».

Pour mener à bien ce projet, le CHM s’est associé à l’ANFH Océan Indien (Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier) et l’université de La Réunion dans le cadre d’un plan de formation pluriannuelle pour les métiers d’accès aux soins. « Ce plan d’un budget de plus d’un million d’euros sur trois ans offre la possibilité à nos agents de renforcer leurs compétences en bénéficiant d’une formation adaptée à leurs parcours », s’est félicité le directeur de l’hôpital de Mayotte.

Des personnels du CHM très motivés

Le DAEU donne une équivalence de niveau du baccalauréat et permet ainsi aux personnes sans diplôme d’avoir accès aux études supérieures et de pouvoir passer les concours d’infirmière, d’aide-soignante, ou encore d’AESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap). Pour cela les candidats ont été sélectionnés sur leur motivation notamment. « Cette formation doit être compatible avec une activité professionnelle. C’est environ 240 heures de cours avec un tronc commun englobant quatre matières comme le français, les mathématiques, l’anglais et l’informatique, plus un enseignement consacré aux métiers de l’hôpital (gestion de carrière, organisation, règlement, administratif, etc.). Cela représente 6 mois de formation, à raison de 2 à 4 jours par mois, le tout étalé sur environ un an, précise Guillaume Brionne, délégué régional de l’ANFH OI. De plus, en amont de cette formation, les candidats ont suivi une remise à niveau d’environ 200 heures de préparation ».

Aussi la réussite de cette première promotion a été saluée par Jean-Mathieu Defour : « C’est une fierté pour le CHM car c’est un parcours compliqué, lourd, vous êtes méritants car vous avez décidé de reprendre vos études à un âge où ce n’est parfois pas évident. Vous avez accepté de donner du temps au détriment de votre famille et de vos proches ».

Aynoudine Salime, Président de l’ANFH OI, à quant à lui rappelé l’importance de l’égalité à la formation pour tous les personnels hospitaliers et la nécessité de s’adapter aux spécificités du territoire mahorais. « Mayotte a besoin de personnels hospitaliers qualifiés, d’autant plus qu’avec la construction du nouvel hôpital ce sont près de 2.000 agents qu’il faudra recruter. Nous devons ainsi répondre aux enjeux des besoins locaux à Mayotte ».

En 2022, 60 agents, âgés pour la plupart entre 30 et 40 ans, ont satisfait aux exigences de sélection mais seulement 20 ont été retenus, dont notamment Hadidja Abdallah, qui travaille au CHM depuis 16 ans à l’accueil-orientation, visiblement très émue de l’obtention de son diplôme : « Je suis très contente, je ne m’y attendais pas ! confie-t-elle les larmes aux yeux. C’est un honneur pour moi, je remercie le CHM. Je ne sais pas dans quel domaine je vais poursuivre, je n’ai pas encore décidé… Mais je suis très motivée pour continuer ».

Avec 13,6/20 de moyenne (mention AB), elle devrait voir son avenir professionnel et sa carrière sans doute évoluer…

Face à la réussite de ce dispositif et de cette première promotion, le CHM, l’ANFH et l’université de la Réunion ont sélectionné un deuxième groupe, actuellement en formation, qui devrait être diplômé en mars 2024.

