Moustiques en Petite-Terre : La Vigie-lance l’alerte !

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y avait foule et ponctualité à l’entrée de la fameuse Maison de quartier de Dagoni – La Vigie ce jour. Véritable point névralgique quant aux diverses animations sociales quotidiennement proposées, ce 9 novembre se voulait dédié à la prévention des piqures des culicidés, plus communément connus sous la dénomination de moustiques, voire les odieux Bzzz pour l’approche plus populaire ! Un peu à l’image des traditionnelles familles mahoraises, entre les cousins, les oncles, les tantes, les frères et demi-soeurs et j’en passe, nos amis classés chez les diptères seraient au bas mot près de 3 500 à travers le Monde et responsables notamment, à échelle planétaire, de 247 millions cas de paludisme en 2021 et de 4,2 millions de cas de dengue en 2022, selon les données de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Et nous ne parlerons même pas des plus de 200 cas de fièvre jaune, l’année passée, rien que pour le continent africain. En plus des lourds symptômes engendrés par ces maladies infectieuses, l’issue mortelle est malheureusement toujours aussi conséquente, principalement en zones tropicales à dominante Hémisphère Sud. Et comme si cela ne suffisait pas — outre le fait de briller dans sa créativité virale et parasitaire — notre ingénieux anophèle voyage et résiste de plus en plus. On dit merci qui ? Eh bien, merci aussi le réchauffement climatique. Rien que pour la période du 1er mai au 30 novembre 2022, l’observatoire coordonné par Santé publique France a recensé en Hexagone 272 cas de dengue, 22 estampillés chikungunya et 3 made in zika; rien que ça !

Dura lex culex…

La loi est dure mais c’est la loi ! En l’occurrence la loi du moustique, friand des zones aquatiques et eaux stagnantes; terrain de jeu idéal et surtout, indispensable, pour pondre ses oeufs. Et même si cette approche hydrique nous fait doucement sourire au regard de notre actuelle crise, il n’en demeure pas moins que nous sommes normalement, et d’ici peu, aux prémices de la saison des pluies; le fameux Kashkazi. Selon un rapport scientifique très complet datant de 2014, une riche faune culicidienne de 45 espèces avait été dénombrée sur notre territoire et selon les analyses de l’ARS Mayotte, près de 80% des sites de ponte des moustiques s’avèrent être créés de manière plus ou moins directe par l’Homme, aux abords de son habitat. Ça laisse rêveur quoi !

Mieux vaut prévenir que soigner !

À la pleine initiative de l’association Petite-T’espoir et de son président Assani Ali Mzé, cette toute première édition de l’opération Pas de quartiers pour les moustiques, se veut en priorité à destination des populations vulnérables et des élèves du 1er degré :

« Cet événement est venu de manière spontanée au regard des crises successives et sanitaires qui nous ont touchés et du contexte actuel. Nous ne savons pas comment les choses évolueront mais il est indéniable qu’en ces périodes, il y a prolifération de moustiques, de bactéries et de maladies; nous avons même à l’heure actuelle une épidémie de grippe sur La Vigie que nous n’arrivons pas à cerner donc tout ceci nous est apparu évident ». C’est ainsi que grâce à un mécénat privé qu’est le groupe Ubipharm, il a pu être fourni au total 1 000 kits composés de lotion anti-moustique, de lingettes anti-bactériennes, de tubes de gels hydro-alcoolisés et de masques de protection taille adulte et enfant. Une noble démarche, aussi d’intérêt public car en termes de maladie et d’épidémie, il n’existe pas de distinction géographique et sociale et les virus, eux, circulent à vitesse Grand V, alors autant anticiper et tabler sur la prémunition conscientisée. Les bénéficiaires du jour sont dans leur quasi majorité en lien avec la base de données répertoire de l’Épicerie solidaire, qui est un des volets de l’association précitée.

Ayant à coeur d’apporter un caractère pleinement efficient à cette action, il sera question, dès ce vendredi, de partir sur le terrain direction Dziani, dont le contexte sanitaire actuel est plutôt complexe aux dires du président de Petite-T’espoir : « En plus de la réalité qui a toujours été compliquée, il s’avère que depuis 3 mois, ce quartier n’est plus du tout alimenté en eau. Ce sont les forces de la Sécurité Civile qui assurent actuellement le ravitaillement avec leurs containers cuves ». En tout, cette opération devrait s’étaler sur 2 semaines et ce, sur l’ensemble des quartiers sensibles de Petite-Terre. Et si les besoins se voulaient plus importants, l’association et son généreux mécène sont d’ores et déjà prêts à élargir la marge de manoeuvre.

MLG

*Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail