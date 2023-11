Mayotte au Salon International du Tourisme et des Voyages de Colmar

Depuis 13 ans le Salon International du Tourisme et des Voyages (SITV) est couplé au salon Solidarissimo, unique salon européen consacré au tourisme et à l’économie solidaire qui promeut la découverte de destinations passionnantes ainsi que l’ouverture d’esprit.

Le stand de Mayotte permettra aux chalands de découvrir des danses, des produits locaux et de faire des dégustations. Tout sera mis en œuvre pour faire voyager les visiteurs et leur donner un avant-goût du territoire. Seront ainsi présents le Département de Mayotte, l’Office de tourisme de Petite-Terre, l’agence réceptive Baobab Tour, l’association Tanafou Ya hazi, la résidence hôtelière Vili Vili et les chambres d’hôtes La Cannelia.