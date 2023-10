Prise de commandement de la gendarmerie de Mayotte par le général Lucien Barth

Au cours de cette cérémonie, des militaires ont été décorés : le chef d’escadron Pascal MILLET, commandant l’escadron 46/2 de CHÂTELLERAULT : chevalier de l’Ordre National du Mérite, le colonel Olivier Casties, commandant en second la gendarmerie de Mayotte : médaille de la gendarmerie avec étoile de bronze, le capitaine Philippe Blanc, commandant de peloton de l’escadron 15/6 Nîmes : médaille de la Défense Nationale échelon or avec étoile de bronze, l’adjudante-cheffe Sabrina Chavalier, commandant la brigade de M’Tsamboro : médaille de la Défense Nationale échelon or avec étoile de bronze.